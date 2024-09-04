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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Tarımsal Üretimi Koruma Amacıyla Tuzak Kontrolleri Yapıyor

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Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki tarımsal üretimi koruma amacıyla Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineği tuzak kontrollerini gerçekleştirdi. Zararlıların tespit edilmesi ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi için düzenli olarak yapılan kontroller, tarım alanlarında zararlılarla etkin mücadele için önlemlerin alınmasına yardımcı oluyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, bölgedeki tarımsal üretimi koruma amacıyla Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineği tuzak kontrollerini gerçekleştirdi.

Akdeniz meyve sineği ve zeytin sineği zararlıları, özellikle zeytin ve narenciye gibi önemli tarım ürünlerine ciddi zararlar verebiliyor. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bu zararlıların tespit edilmesi ve mücadele stratejilerinin belirlenmesi amacıyla düzenli olarak tuzak kontrolleri yapıyor. Elde edilen veriler, tarım alanlarında zararlılarla etkin mücadele için gerekli önlemlerin alınmasına imkan tanıyor. Yetkililer, bu çalışmaların, Söke'deki tarımsal verimliliği korumak ve üreticilerin ürün kalitesini artırmak amacıyla sürdürüleceğini belirtti. Tarım zararlılarıyla mücadelede çiftçilerin de bilinçli hareket etmeleri ve önerilen tedbirleri almaları gerektiği vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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