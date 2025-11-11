Söke'den Yurtdışına İhraç Edilecek Balıklara Strik Testler

Aydın'ın Söke ilçesinden yurtdışına ihraç edilecek balıklar, kalite ve güvenlik için mikrobiyolojik ve ağır metal testlerinden geçiriliyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, ilçeden yurtdışına gönderilecek işlenmiş balıkların ihracat işlemleri öncesinde titiz bir denetim süreci yürütüyor. Müdürlüğe bağlı ekipler, ihraç edilecek balıklardan numuneler alarak mikrobiyolojik ve ağır metal analizleri için gerekli işlemleri başlattı. Alınan numuneler, hem insan sağlığı açısından güvenliğin sağlanması hem de ürünlerin uluslararası standartlara uygunluğunun tespit edilmesi amacıyla laboratuvarlarda incelenirken, konu ile ilgili Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ihracat öncesi yapılan kontrollerin muhtemel bir sağlık riski veya kalite sorununun önüne geçtiğini vurguladı. - AYDIN