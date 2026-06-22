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Söke Yüzme Havuzu faaliyete girdi

Söke Yüzme Havuzu faaliyete girdi
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Aydın’ın Söke ilçesinde tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu, 18 Haziran 2026 itibarıyla vatandaşların ve sporcuların kullanımına sunuldu. Ayrıca özel ihtiyaçlı çocuklar için Mutlu Çarşamba ve Engelsiz Spor Okulları ile GSB Spor Okulları kursları başladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde yapımı tamamlanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu vatandaşların hizmetine sunuldu.

Tüm hazırlıkları tamamlanan yüzme havuzu, 18 Haziran 2026 tarihi itibarıyla sporcuları ve vatandaşları yüzme branşıyla buluşturmaya başladı.

Aydın Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığının projelerinden Mutlu Çarşamba ve Engelsiz Spor Okulları kapsamında özel ihtiyaçlı çocuklarla çalışmalar başlarken, 22 Haziran 2026 tarihi itibarıyla GSB Spor Okulları kursları da başlamıştır.

Söke'mize ve Aydın'ımıza hayırlı olsun" denildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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