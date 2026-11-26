Aydın'ın Söke ilçesinde tarımsal üretimde verimliliğin korunması ve tüketicilere sağlıklı, güvenilir ürün ulaştırılması amacıyla hasat öncesi pestisit denetimleri ile bitki sağlığı kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki tarım alanlarında saha çalışmalarını sürdürüyor. Tarımsal üretim sürecinin önemli aşamalarından biri olan hasat öncesi kontroller kapsamında ürünlerde pestisit kalıntısına yönelik denetimler gerçekleştiriliyor. Bitki sağlığı kontrolleriyle de üretim alanlarında bitkilerin gelişimi ve sağlık durumları takip ediliyor. Yürütülen çalışmalarla tarımsal üretimde bitki sağlığının korunması, olabilecek hastalık ve zararlıların takip edilmesi, bitki koruma ürünlerinin bilinçli ve mevzuata uygun kullanılmasının desteklenmesi amaçlanıyor. Hasat öncesinde gerçekleştirilen pestisit denetimleri ise ürünlerin gıda güvenilirliği açısından kontrol edilmesi ve tüketici sağlığının korunması bakımından önem taşıyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, sağlıklı ve güvenilir tarımsal üretimin sağlanması için sahadaki çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Tarımsal üretimin her aşamasında kontrollerin önemine dikkat çekilirken, üreticilerin bitki koruma ürünlerinin kullanımı konusunda ilgili mevzuata uygun hareket etmesinin gerekliliği vurgulandı.

Söke'de tarımsal üretimin korunması ve güvenilir gıda arzının desteklenmesi amacıyla pestisit denetimleri ile bitki sağlığı kontrollerinin devam edeceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı