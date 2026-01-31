Haberler

Tarım Müdürlüğü'nden Sazlı'da hayvan sağlığı mesaisi

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından hayvan sağlığının korunmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Söke'nin Sazlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir koyunculuk işletmesinde bulunan kuzulara yönelik küpeleme ve aşılama uygulaması gerçekleştirildi. Ekiplerce yapılan çalışmada, kuzular kimliklendirilerek kayıt altına alınırken, hayvanlarda ciddi ekonomik kayıplara yol açabilen veba hastalığına karşı da koruyucu aşı uygulandı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan bilgilendirmede, hayvan hastalıklarıyla mücadelenin etkin şekilde sürdürüldüğü belirtilerek, yetiştiricilerin hem hayvan sağlığı hem de ülke hayvancılığı açısından yapılan çalışmalara destek vermesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
