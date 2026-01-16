Söke TAYEM'de tüberküloz ve brucella taraması yapıldı

Aydın'ın Söke ilçesinde bulunan Tarım ve Hayvancılık Eğitim Merkezi'nde (TAYEM), hastalıktan ari işletme çalışmaları kapsamında önemli bir sağlık taraması gerçekleştirildi. Çalışmalar çerçevesinde işletmedeki büyükbaş hayvanlara yönelik tüberküloz ve sığır brucella hastalıklarına karşı tarama testleri yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın hastalıktan ari işletmelerin yaygınlaştırılması hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda, hayvan sağlığının korunması ve bulaşıcı hastalıkların erken tespiti amaçlandı. Söke TAYEM'de görevli veteriner hekimler tarafından yapılan testlerle, hem hayvanların hem de dolaylı olarak insan sağlığının güvence altına alınması hedeflendi. Yetkililer, tüberküloz ve brucella gibi zoonoz karakterli hastalıkların hayvancılıkta ciddi ekonomik kayıplara yol açtığını, düzenli tarama ve kontrol çalışmalarının bu nedenle büyük önem taşıdığını vurguladı. Test sonuçlarının değerlendirilmesinin ardından gerekli görülen durumlarda ilave tedbirlerin alınacağı belirtildi.

Söke TAYEM'de yürütülen hastalıktan ari işletme çalışmalarının, bölgedeki hayvancılık faaliyetlerine örnek teşkil ettiği ve sürdürülebilir hayvancılığa katkı sunduğu ifade edildi. - AYDIN