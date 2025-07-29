Söke'de Gıda Güvenliği Denetimleri Gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda güvenliğinin sağlanması amacıyla Konak Mahallesi'nde bulunan işletmelerde denetim gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından 5996 sayılı kanun kapsamında risk esasına dayalı denetim sistemi doğrultusunda Konak Mahallesi'ndeki gıda işletmelerinde denetim yapıldı. Denetimlerde hijyen, ürün muhafaza şartları, personel sağlığı ve ürün etiketleme gibi birçok başlıkta kontrol gerçekleştirildi. Yetkililer, vatandaşların güvenli gıdaya ulaşması için denetimlerin yıl boyunca devam edeceğini vurgularken, kurallara uymayan işletmelere gerekli uyarı ve yaptırımların uygulanacağını ifade etti. - AYDIN