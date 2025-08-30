Söke'de Balıkçılara Yönelik Denetim Gerçekleştirildi

Aydın'ın Söke ilçesinde balıkçılara yönelik denetim gerçekleştirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçenin deniz sahasında kontroller yaptı. Ekipler, yapılan denetimlerde balıkçıların mevzuata aykırı avlanmaması için bilgilendirmede bulundu. Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilçemiz deniz sahasında denetimler yapılmıştır. Mevzuata aykırı avlanılmaması konusunda balıkçılarımız bilgilendirilmişlerdir" ifadelerine yer verildi. - AYDIN