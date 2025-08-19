Söke'de Ayçiçeği Veriminde Rekor Beklentisi

Söke'de Ayçiçeği Veriminde Rekor Beklentisi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aydın'ın Söke ilçesinde hasat olgunluğuna gelen yağlık ayçiçeği verimlerinin, geçmiş yıllara oranla daha yüksek seyretmesi bekleniyor. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan gözlemler, üreticileri umutlandırdı.

Aydın'ın Söke ilçesinde hasat olgunluğuna gelen yağlık ayçiçeğinde verim tahmin gözlemleri yapılırken, bu yılki verimlerin geçmiş yıllara oranla daha yüksek seviyede olacağı değerlendirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği incelemelerde, bu yılki verimlerin geçmiş yıllara oranla daha yüksek seviyede olacağı değerlendirildi. Konuya ilişkin Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hasat olgunluğuna gelen yağlık ayçiçeği ürününde verim tahmini gözlemleri yapıldı. Ayçiçeği verimlerinin geçmiş yıllara nazaran daha yukarı düzeyde gerçekleşeceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. İlçede tarımsal üretimde önemli bir paya sahip olan ayçiçeğinde yüksek verim beklentisi, üreticilerin de yüzünü güldürdü. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Bakan Tekin'in 'Yasak' uyarısına rağmen okullarda 'Bağış' zulmü sürüyor

Bakan Tekin "Yasak" demesine rağmen zulüm devam ediyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor

Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! Fenerbahçe, bir yıldız daha getiriyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.