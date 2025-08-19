Söke'de Ayçiçeği Veriminde Rekor Beklentisi

Aydın'ın Söke ilçesinde hasat olgunluğuna gelen yağlık ayçiçeğinde verim tahmin gözlemleri yapılırken, bu yılki verimlerin geçmiş yıllara oranla daha yüksek seviyede olacağı değerlendirildi.

Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada gerçekleştirdiği incelemelerde, bu yılki verimlerin geçmiş yıllara oranla daha yüksek seviyede olacağı değerlendirildi. Konuya ilişkin Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hasat olgunluğuna gelen yağlık ayçiçeği ürününde verim tahmini gözlemleri yapıldı. Ayçiçeği verimlerinin geçmiş yıllara nazaran daha yukarı düzeyde gerçekleşeceği değerlendirilmektedir" ifadelerine yer verildi. İlçede tarımsal üretimde önemli bir paya sahip olan ayçiçeğinde yüksek verim beklentisi, üreticilerin de yüzünü güldürdü. - AYDIN