Bilecik'te "Marul Daha Bi' İyi" Projesi ile üretim tescillendi

Bilecik'in Söğüt ilçesinde 'Marul Daha Bi' İyi' Projesi başarıyla tamamlandı ve katılan 10 üretici, pestisit kalıntısız üretim yaptığı için İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası aldı.

Bilecik'in Söğüt ilçesinde "Marul Daha Bi' İyi" Projesi uygulamalarıyla marul üretimi tescillendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "İyi Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması ve Kontrolü" Projesi kapsamında, Bilecik'in Söğüt ilçesinde hayata geçirilen "Söğüt'te Marul Daha Bi' İyi" Projesi başarıyla tamamlandı. Mikroklima iklimi ve örtü altı sebze üretimiyle öne çıkan Söğüt ilçesinde, Geçitli ve Hamitabat köylerinde faaliyet gösteren 10 üretici, İyi Tarım Uygulamaları kapsamında üretim gerçekleştirdi. Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık ile teknik ekip, proje sürecinde üreticilerle bir araya gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Yapılan denetimler ve analizler sonucunda, projeye katılan 10 üreticinin tamamının pestisit kalıntısız üretim yaptığı tespit edildi. Üreticiler, bu kapsamda İyi Tarım Uygulamaları Sertifikası almaya hak kazandı.

Öte yandan, 2026 yılında İyi Tarım Uygulamaları yapan üreticilere dekar başına 527 TL destek sağlanacağı bildirildi. Sertifikalar, Söğüt ilçesine bağlı Hamitabat Köyü'nde düzenlenen törenle üreticilere takdim edildi.

Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık, "İyi Tarım Uygulamaları ile hem üreticimizin emeğini koruyor hem de tüketicimize sağlıklı ve güvenilir gıda sunuyoruz. Söğüt'te elde edilen bu başarı, ilimiz genelinde örnek teşkil edecek niteliktedir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
