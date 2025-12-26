STSO, yılın son meclis toplantısını gerçekleştirdi

Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) aralık ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi. Meclis Başkanı Osman Yıldırım başkanlığında düzenlenen toplantıya STSO Başkanı Zeki Özdemir, yönetim kurulu üyeleri ve meclis üyeleri katıldı.

Gündem maddelerinin görüşüldüğü toplantıda Bütçe ve Hesapları İnceleme Komisyonu Başkanı Erdem Er, 2026 yılı bütçesine ilişkin sunum yaptı. STSO Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Özdemir ise yönetim kurulunun aylık faaliyetleri hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

Yürütülen çalışmaların, üyelerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirildiğini ifade eden Özdemir, STSO'nun şehrin ekonomik gelişimine katkı sunan projeleri kararlılıkla hayata geçirmeye devam ettiğini söyledi.

STSO'nun 2026 yılı bütçesinin hazırlanma sürecine de değinen Başkan Özdemir, bütçenin güncel ekonomik koşullar, piyasa gerçekleri ve üyelerin talepleri dikkate alınarak, gerçekçi ve sürdürülebilir bir anlayışla oluşturulduğunu belirtti.

2025 yılı bütçesinde yakalanan mali disiplinin ve başarının 2026 yılında da devam ettirilmesini hedeflediklerini ifade eden Özdemir, "Odamızın bütçesi her dönem gelir-gider dengesini fazlayla kapatmıştır. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak üyelerimize ve şehrimize değer katan hizmetler üretmeye devam edeceğiz. Her kuruşun vebali ve sorumluluğunun bilinciyle hareket ediyor, hesap verebilir ve şeffaf bir yönetim anlayışını esas alıyoruz" dedi.

Yapılan görüşmelerin ardından STSO'nun 2026 yılı bütçesi, meclis üyelerinin oylarına sunularak kabul edildi.

Özdemir'in konuşmasının ardından meclis üyeleri dilek ve temenniler bölümünde görüş ve önerilerini paylaştı. - SİVAS