Haberler

Yakıttan tasarruf için kapatılıyor, donduğu zaman daha büyük masraflara yol açıyor

Yakıttan tasarruf için kapatılıyor, donduğu zaman daha büyük masraflara yol açıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sivas’ta hava sıcaklıklarının eksi 21 dereceye kadar düşmesiyle birlikte, tasarruf amacıyla kapatılan kombiler donma riskiyle karşı karşıya kalıyor. Kombi ustası, donmuş kombilerin açılmasının doğru şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Dondurucu soğukların etkili olduğu Sivas'ta, tasarruf amacıyla kapatılan kombiler donma riskiyle karşı karşıya kalırken, donan kombilerde büyük masraflar ortaya çıkabiliyor. Kış aylarında kombilerin tamamen kapatılmaması gerektiğini söyleyen kombi ustası, donan kombi borularının sıcak su ile değil ılık su yardımıyla açılması gerektiğini söyledi.

Sivas'ta Sibirya soğukları etkisini artırarak devam ediyor. Hava sıcaklıklarının sıfırın altında 21 derecelere kadar düştüğü kentte, dondurucu soğuklar günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Soğuktan korunmaya çalışan vatandaşlar evlerini ısıtmaya çalışırken, aşırı soğuklar nedeniyle kombilerde donma riski de artıyor. Kombilerin içerisinde bulunan don koruma sistemi sayesinde cihazın ve tesisatın donmasının önüne geçilebiliyor. Ancak kombinin tamamen kapatılması durumunda don koruma sistemi devre dışı kalarak donma riski ortaya çıkıyor. Vatandaşlar yakıttan tasarruf için kombileri kapatırken donan kombilerde ciddi hasarlar oluşuyor. Onarım maliyeti 10 ila 15 bin lira arasında değişebildiğini ifade eden kombi ustası Şafak Şimşek, donan kombi borularına sıcak su ile açmanın zarar verebileceğini söyleyerek, "Donan bir kombiyi kendi kendine açılmasını ya da ılık su ile açmaya çalışalım. Direkt sıcak su dökmek borularda ve kombilerde patlamalar olabilir" dedi.

"Düşük derecede kullanmak her zaman daha karlıdır"

Kış aylarında kombilerin tamamen kapatılmaması gerektiğini söyleyen Şafak Şimşek, "Kombilerin donmasının sebebi soğuk havalarda kapalı olmasıdır. Kış aylarında kombinin şalterini indirmememiz gerekiyor. Çünkü kombilerin içerisinde don koruma denilen bir sistem var. Bu sistem sayesinde kombinin donması engelleniyor. Eğer kombi donduysa borulara direkt sıcak su dökülürse, boruları çatlatabilir. Boruların sıcak bir ortamda çözülmesini beklemek lazım. Şu anda tamir ettiğimiz kombi donduğu için bloğunu ve kazanını patlatmıştı. Çok fazla masrafı bulunuyor. Kombi çok soğuk havalarda kısa sürede donabilir. Bu sebepten dolayı kombiyi kış aylarında tamamen kapatmamalıyız. En düşük derece çalıştırmak gerekiyor. Eğer kombi donarsa 10- 15 bin lira civarında bir masraf çıkabilir. Kombiyi açıp kapatmanın yakıta hiçbir faydası yoktur. Kombiyi en düşük derecede kullanmak her zaman daha karlıdır. Donan bir kombiyi kendi kendine açılmasını ya da ılık su ile açmaya çalışalım. Direkt sıcak su dökmek borularda ve kombilerde patlamalar olabilir" dedi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
İran Riyali, Türk Lirası karşısında adeta eridi

Tarihte böylesi ilk kez oluyor
İfadesinde 'İmamoğlu'nun jeti olduğunu bilseydim binmezdim' dedi! Fotoğraflar ortaya çıktı

İmamoğlu detayı bomba! İşte sorgu odasında Selen'e gösterilen kareler
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...
'Bu kış sert geçecek' diyen meteoroloji uzmanı lapa lapa kar için tarih verdi

"Bu kış sert geçecek" diyen uzman lapa lapa kar için tarih verdi
Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi de arkadaşlarına musallat oldular

Hayat kadınları bile kapısına dayandı! Şimdi sıra arkadaşlarında
Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti! İşte bir story ve bir reels için istenen bedel

Ünlü influencer'ların fiyat tarifesi ajans çalışanını bile şok etti
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş

10 günlük vahşet! Caninin Mihriban'a yaptıkları akılalmaz
Dursun Özbek'ten Gardi'ye tam yetki

"Yıldız ismi al gel" dedi! Dursun Özbek'ten o isme tam yetki