Sivas'ta ağustos ayında 145 iş yeri ve bin 91 konut satışı yapıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ağustos ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta ağustos ayında bin 91 konut satıldı. Bin 91 konutun 550'sini ilk el satış, 541'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta ağustos ayında satılan iş yeri sayısı da 145 olarak gerçekleşti. Bunun 65'ini ilk el satış, 80'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı