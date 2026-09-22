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Sivas'ta ağustos ayında 145 iş yeri ve bin 91 konut satışı yapıldı

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TÜİK, 2026 yılı ağustos ayında Sivas'ta satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Sivas'ta bin 91 konut satıldı; bunun 550'si ilk el, 541'i ikinci el satışlardan oluşurken iş yeri satışı 145 oldu; 65'i ilk el, 80'i ikinci el satıştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılının ağustos ayında satılan konut ve iş yeri sayılarına ilişkin istatistiki verileri paylaştı.

Buna göre Sivas'ta ağustos ayında bin 91 konut satıldı. Bin 91 konutun 550'sini ilk el satış, 541'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Verilere göre Sivas'ta ağustos ayında satılan iş yeri sayısı da 145 olarak gerçekleşti. Bunun 65'ini ilk el satış, 80'ini ise ikinci el satışlar oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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