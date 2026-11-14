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Sivas Şarkışla'da şap nedeniyle kapatılan Şarkışla Hayvan Pazarı yeniden açıldı

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Sivas Şarkışla'da şap nedeniyle kapatılan Şarkışla Hayvan Pazarı yeniden açıldı
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Sivas'ın Şarkışla ilçesindeki Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından Şarkışla Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle verilen aranın ardından yeniden faaliyete başladı. 17 Eylül 2026'da çevre illerdeki vakalar nedeniyle kapatılan pazar, üretici ve alıcıları yeniden buluşturdu.

Şap hastalığı nedeniyle geçici olarak kapatılan Türkiye'nin en büyük hayvan pazarlarından Şarkışla Hayvan Pazarı, yeniden kapılarını açtı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bulunan ve Türkiye'nin en büyük, İç Anadolu Bölgesi'nin ise önemli hayvancılık merkezlerinden biri olan Şarkışla Hayvan Pazarı, şap hastalığı nedeniyle verilen aranın ardından yeniden faaliyete başladı. Çevre illerde görülen şap hastalığı vakaları nedeniyle 17 Eylül 2026 tarihinde tedbir amacıyla geçici olarak kapatılan pazar, alınan önlemlerin ardından yeniden üretici ve yetiştiricilerin hizmetine sunuldu. Yeniden açılmasıyla birlikte hayvan ticaretinin önemli merkezlerinden biri olan pazarda hareketlilik tekrar başladı. Bölgedeki çok sayıda yetiştirici ve hayvan alıcısını bir araya getiren pazarın yeniden açılması üreticilerin de yüzünü güldürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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