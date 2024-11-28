Sivas Kırsalına 700 Milyon TL Bütçe Ayrıldı

Sivas'ta kırsala 700 milyon TL bütçe

SİVAS - Türkiye'nin yüzölçümü bakımından en büyük ikinci kenti olan Sivas'ta, kırsal kesimler için rekor bütçe ayırıldı. 700 Milyon TL'lik bütçenin ayrıldığı Sivas'ın kırsal kesimlerinde yeni yılda çeşitli çalışmalar yürütülerek ihtiyaçlar giderilecek.

İl Genel Meclisi'nin İl Özel İdaresi 2025 yılı bütçe görüşmelerinde sona gelindi. İl Genel Meclisi, Meclis Başkanı Mehmet Şarkışla başkanlığında toplandı. Toplantıya, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek katılarak bütçenin hazırlanmasında yoğun mesai harcayan meclis üyelerine teşekkür etti. İl Genel Meclis Üyelerine hitap eden Vali Şimşek, el birliği ve ortak akıl ile kırsal başta olmak üzere tüm şehirde nitelikli ve önemli projelerle çalışmaları sürdüreceklerini ifade etti. 2024 yılında ortaya konulan çalışmalar için teşekkür eden Vali Şimşek, önümüzdeki yılın planlanması için örnek bir tablonun ortaya konulduğunu söyledi.

İl Özel İdaresinin sadece yol, kanalizasyon veya köprü yapan bir kurum değil Sivas'ın her sektörde lokomotif gücü ve vizyon belirleyen kurum olduğunun altını çizen Vali Şimşek "Gerek geçmişte gerekse bugün İl Özel İdaremizin Sivas'a kazandırdığı yatırımlara baktığımızda, eğitimden turizme, tarımdan sanayiye hemen her alanda var olduğu net bir şekilde görülebilmektedir. Bu hizmetlerin ortaya konulmasında da bütçe kalemi birincil unsurdur. 2024 yılı içerisinde de önceki yıldan devreden ödenekler ve 2024 yılı Eylül ayında kabul edilen 286 milyon TL ek bütçe ile 1 buçuk milyarın üzerinde bir rakamla önemli hizmetlerde bulunulmuş, bulunulmaya da devam edilmektedir. Ek kaynaklar oluşturabilmek adına projeler geliştirilmiş ve tüm destek mekanizmalarından faydalanılmıştır. Başta bakanlıklarımız olmak üzere, DAP, ORAN ve AB kaynakları etkin bir biçimde kullanılmıştır. İnşallah belirlenecek olan yeni bütçe ve kırsal altyapı yatırım programı ile 2025 yılında da kaynaklarımızı etkin, verimli ve doğru yerlerde kullanarak, başarılı bir yıl geçireceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kırsala 700 milyonun üzerinde bütçe ayrıldı

2025 yılı bütçesinden kırsala 700 milyonun üzerinde bir bütçe ayrıldığını ifade eden Vali Şimşek "Yeni dönem bütçemizde Kırsal Yatırımlara rekor bir bütçe öngörüyoruz. 700 Milyon TL'nin üzerinde bir bütçeyi yani genel bütçenin %30'unu kırsal için planlayarak kapsamlı bir kalkınma hedefliyoruz. Geçen seneye göre kırsal yatırım bütçemizin oransal olarak 2,5 Kat, rakamsal olarak da 3,5 kat arttığını söyleyebiliriz. Elbette bu bütçe artışının özellikle cari giderler, personel giderleri gibi kalemlerde gösterdiğimiz yüksek mali disiplin sonucunda oluştuğunu ifade etmemiz gerekir. İl Özel İdaremizin temel vazifelerinden biri olan kırsal hizmetlerimizi daha üst noktalara taşıyacak olan çok önemli yatırımları hayata geçiriyoruz."

2 İlçeye asfalt plent tesisi kuruluyor

Sivas İl Özel İdaresi tarafından Kangal ve Suşehri'ne asfalt plent tesislerinin kurulumuna başlandığını belirten Vali Şimşek "Yeni sezonda hizmete almayı planladığımız Plentlerimiz ile yerinde çözümlerle hızlı reaksiyonlar alabileceğiz. Önümüzdeki yıl içinse yine ilçelerimize Beton Santralleri kazandırarak beton yol çalışmalarımıza ağırlık vermeyi planlıyoruz. 2024 yılının ülke genelinde uygulanan tasarruf tedbirleri kısıtlarına rağmen İl Özel İdaremiz için çok bereketli geçtiğini ifade etmem gerekir. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Dünya Mirasımız Divriği Ulu Camimize yakışır bir çevre düzenleme projesini İl Özel İdaremiz marifetiyle hayata geçirdik. Sizlerin de bildiği gibi Hafik Turizm Geliştirme Projemiz ise hali hazırda devam etmekte. Şüphesiz İl Özel İdaremiz sadece ilçelerde değil merkezde de hayata geçirdiği vizyon projelerle bugüne kadar büyük takdir toplamış bir kurumdur. 2025 yılı içerisinde yine il merkezinde hayata geçirmeyi planladığımız önemli vizyon projelerimiz var. TCDD Lojmanlarının Dönüşümü, Yukarı Tekke Projemiz ve İl Özel İdaresi Futbol Akademisi bu projelerimizden bazıları. Yeni projelerin yanında Hamidiye Millet Bahçemizde bulunan bazı alanlara yeni fonksiyonlar kazandırarak bu alanı bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.