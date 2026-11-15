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Sivas Kangal'da termik santral üretimi durunca rızasız izne çıkarılan işçiler yürüdü

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Sivas Kangal'da termik santral üretimi durunca rızasız izne çıkarılan işçiler yürüdü
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Torku iştiraki Konya Şeker'in işlettiği Kangal Termik Santrali'nde kömür tedariği durunca üretim tamamen durdu ve bine yakın işçi izne çıkarıldı. Rızasız şekilde zorunlu izne çıkarılan yüzlerce işçi, Sivas'ın Kangal ilçesinde toplanarak sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Torku iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde rızasız şekilde izne çıkarılan yüzlerce işçi ilçe merkezinde toplandı. Sloganlar eşliğinde yürüyen işçiler, haklarını aradı.

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki Konya Şeker tarafından işletilen, yıllık 1 milyon 908 bin 229 MWh elektrik üretim gücüne sahip olan Kangal Termik Santrali'ne üretim durdu. Son yıllarda kömür teminin noktasında güçlük çektiği ileri sürülen tesis, Konya Şeker tarafından satışa çıkarılmıştı. Satışı yapılamayan santralde kömür tedariği tamamen durdu. Üretimin tamamen durduğu santralde çalışan bine yakın işçi, ücretli ve ücretsiz izne çıkarıldı.

Rızasız şekilde zorunlu izne çıkmak zorunda bırakılan yüzlerce işçi, Kangal'da toplandı. Soğuk havaya rağmen haklarını arayan işçiler, sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı. Yönetimin usulsüzce kendilerini izne çıkardıklarını söyleyen işçiler, davul ve zurna eşliğinde eylem yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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