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Şırnak'ta Yerli Malı Haftası Etkinliği Düzenlendi

Şırnak'ta Yerli Malı Haftası Etkinliği Düzenlendi
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Şırnak'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında coğrafi işaretli ürünler sergilendi. Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, yerli ürünlerin tüketimini artırmak amacıyla etkinliğin düzenlendiğini belirtti.

Şırnak'ta Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası programında bölgede yetişen coğrafi işaretli ürünler sergilendi.

Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürlüğü bahçesinde Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası dolayısıyla bir program düzenlendi. Programda çiftçiler tarafından yetiştirilen coğrafi işaretli ürünler ve yöresel lezzetlerin yer aldığı stantlar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle incelendi. Şımşıpe, memilhave kurabiyesi, luzine tatlısı, içli köfte, cennet hurması, incir, dergul tahini, menengiç kahvesi, zeytin, kadka dıfse, arpa ve buğday gibi ürünler sergilendi.

Programda konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, "Müdürlüğümüz olarak yerli malı haftası kapsamında bölgemizdeki coğrafi işaretli ürünleri, yöresel ürünlerimizi, bölgemizde yetişen meyve, sebze, hayvancılık ürünlerinin tüketimini arttırma, bölge ürünlerimizi, yöresel ürünlerimizi beslenmemize daha fazla tüketmek farkındalığını oluşturmak amacıyla bugün yerli malı haftasını kurum olarak kutladık. Burada bölgemizdeki coğrafi işaretli ürünlerimizin halkımız tarafından daha fazla bilinmesini, kıymetli halde günlük tüketilmesini, beslenmemizde kullanılmasını amaçlamaktayız. Özellikle ailelerle beraber katılım söz konusu oldu. Çocukların, gençlerimizin yöresel ürünleri günlük beslenmelerinde tercih etmelerini, bu sağlıklı besinleri günlük hayatta tüketmelerini tavsiye ediyoruz, öneriyoruz. Bugün önermekle kalmadık, burada ikramlarda bulunarak bölgemizdeki yöresel ürünlerin, coğrafi işaretli ürünlerin tüketimini arttırmak için çalışma tertip ettik. Yerli malı haftasında daha fazla yerli ürünlerin tüketilmesi için farkındalık amacıyla bu çalışmayı gerçekleştirdik. Türkiye ekolojiler diyarı bir yer. Şırnak ilimiz de ekolojiler cenneti bir bölge. Bölgemizde birçok ürünün yetiştiriciliği yapılmakta. Kendine has endemik bitkileri olan, coğrafi çeşitleri olan bir bölge. Buradaki yöresel ürünlerimizin kendine has tadı, aroması var. Bunları coğrafi tescillerini yaparak Türkiye tarım ekonomisinde, milli ekonomisinde katma değerli hale getirilmesini sağlıyoruz. Yerli malı haftasında da özellikle yöresel ürünlerimizin, coğrafi işaretli ürünlerimizin farkındalığını arttırmak, daha fazla tüketilmesini sağlamak amacıyla bugün bu çalışmayı gerçekleştirdik" dedi.

Yerli malı stantlarında sergilenen ürünler, Şırnak Valisi Birol Ekici, Vali Yardımcısı Taha Altuntaş, Şırnak Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Sezgin, kurum müdürleri ve vatandaşlara ikram edildi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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