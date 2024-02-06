Sinoplu Taksiciler Sinop Havaalanı'ndan Yolcu Almalarına Tepki Gösterdi

MUSTAFA USTA

Sinoplu taksiciler Sinop Havaalanı'ndan yolcu almalarına yasak getirilmesine tepki gösterdi. Taksici Erdal Yılmaz, "Biz tekrar havalimanına giriş yapmak istiyoruz. İsteyen servise, isteyen taksiye binsin. Bundan 1 hafta önce ihale olmadan evvel Sinop'taki bütün taksiler oraya gidiyorlardı, hepsi sıraya giriyorlardı. Hepsi sıradan hangi müşteri hangisine binerse sıra şeklinde gidip geliyorlardı. Müşteri de mağdur olmuyordu" dedi. Taksici Yusuf Yılmazer ise, "İnsanlar mağdur, biz de mağduruz. Böyle bir şey yok. 3 kuruş para kazanacağız diye bakıyorduk, onu da elimizden aldılar. Zaten hayat pahalı, mazot, benzin pahalı. Bize yazık değil mi? Biz bu memleketin vatandaşı değil miyiz" diye konuştu.

Sinoplu taksiciler, Sinop Havaalanı'nda servis taşımacılığının yeniden başlatılmasından sonra kendilerinin taksiciler olarak yolcu bırakabildiklerini fakat yolcu alamadıklarını belirterek duruma tepki gösterdi. Taksiciler hem kendilerinin hem de yolcuların mağdur olduklarını belirtti.

"ŞU ORTAMDA BİZİM ORADAN GİDİP YOLCU ALMAMAMIZ HAYRET EDİLECEK BİR DURUM"

Sinoplu taksici Erdal Yılmaz, şöyle konuştu:

"Bu durum haliyle bizi etkiliyor. Bizden önce de havalimanına uçakla inen yolcuları etkileyecek bu durum. Çünkü servis Sinop'un her noktasına gitmiyor. Sinop'un belirli noktasına gidiyor. Uçaktan inen insan diyelim ki, Karakum'un üstündeki mahalleye gitti. Oraya kadar nasıl gidecek? Servis oraya gitmeyecek. Uğur Mumcu Meydanı'na gelecek. Uçaktan inen yolcu örnek veriyorum servise 50 lira verecek ve Uğur Mumcu Meydanı'na kadar gelecek. Uğur Mumcu Meydanı'ndan tekrar yaklaşık 150 lira verecek. Aynı şekilde hastane tarafına, Osmaniye, TOKİ tarafında gidecekler de mağdur olacaklar. Bunlara nasıl çözüm bulacaklar? Bizi etkiliyor evet ama bizden fazla İstanbul'dan gelen yolcuları etkileyecek. Servis, otogara gidecek diyorlar. İstanbul'dan gelen tüm yolcular otogar, Osmaniye, hastane, Seyit Bilal aynı şekilde ellerinde valizlerle, çocuklarıyla dolaşacaklar mı? O zaman servis koymalarının hiçbir anlamı yok. Biz tekrar havalimanına giriş yapmak istiyoruz. İsteyen servise, isteyen taksiye binsin. Bundan 1 hafta önce ihale olmadan evvel Sinop'taki bütün taksiler oraya gidiyorlardı, hepsi sıraya giriyorlardı. Hepsi sıradan hangi müşteri hangisine binerse sıra şeklinde gidip geliyorlardı. Sonradan ihale yapmışlar ne hikmetse. Şu ortamda bizim oradan gidip yolcu almamamız hayret edilecek bir durum."

"ZATEN HAYAT PAHALI, MAZOT, BENZİN PAHALI. BİZE YAZIK DEĞİL Mİ?"

Sinoplu taksici Yusuf Yılmazer, "Elimizden ekmeğimizi aldılar. Türk hava meydanları 2024 tarihinde servis anlaşması yapmış. Taksiciler olarak bizi içeri sokmuyorlar. Vatandaşlar da mağdur. Tanıdığımız geliyor gidemiyoruz. İnsanlar ilçelere gidecekler ya da TOKİ tarafına gidecekler ama gidemiyorlar. Servis sadece havalimanından çıkıyor direkt Uğur Mumcu Meydanı'na geliyor. İnsanlar mağdur, biz de mağduruz. Böyle bir şey yok. 3 kuruş para kazanacağız diye bakıyorduk, onu da elimizden aldılar. Zaten hayat pahalı, mazot, benzin pahalı. Bize yazık değil mi? Biz bu memleketin vatandaşı değil miyiz" dedi.

"BU MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİ İÇİN GEREKENİN YAPILMASINI İSTİYORUZ"

Sinoplu taksici Mehmet Küçük ise şunları söyledi:

"2008 yılının Kasım ayından 2023 yılının Aralık ayı sonuna kadar oranın taksi işletmesi otogar taksi olarak bizdeydi ama kiraların fahiş miktarda attığından dolayı biz ihaleyi 12'inci ayın 31'inde bıraktık. Biz bıraktıktan sonra Sinop'taki tüm taksici esnaf arkadaşlarımızla birlikte orada gidip sıraya giriyorduk. Gelen müşterilerimizi alıp gideceği yere getiriyorduk. 3 gün önce yapılan servis ihalesinden sonra taksici esnafı havalimanı içerisine sadece yolcu bırakabiliyor, ama içeriden yolcu alamıyoruz. Yolcular da mağdur, bizler de mağduruz. Bu mağduriyetimizin giderilmesi için gerekenin yapılmasını istiyoruz. Biz servis olmasın demiyoruz. Vatandaşın hepsini servise yönlendirmek zorunda kalıyorlar. Adam servise binecek çarşıya gelecek, çarşıdan servise para verecek. Çarşıdan da tekrar taksiye para vererek gideceği yere gidecek. Hem taksici esnafı için hem de vatandaş için sıkıntı. Biz oradan birkaç iş alabiliyorduk bazen ilçelere çıkıyordu işimiz, vatandaş da kapısına kadar gidiyordu fakat bu karardan sonra cebimizden para eksildi."