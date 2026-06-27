Haberler

Sinop'ta mısır tarlalarında büyük zarar: "Domuzlar tohumları yedi"

Sinop'ta mısır tarlalarında büyük zarar: 'Domuzlar tohumları yedi'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Erfelek ilçesinde çiftçi Erol Karakaş, 30 dönümlük tarlasına giren yaban domuzlarının toprağın altındaki mısır tohumlarını çıkararak yediğini belirtti. Elektrikli çite rağmen önlem alınamadığını söyleyen Karakaş, yetkililerden kalıcı çözüm istedi.

Sinop'un Erfelek ilçesine bağlı Akçaçam köyünde çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan Erol Karakaş, 30 dönüm büyüklüğündeki tarlasına giren yaban domuzlarının bu kez alışılmışın dışında bir zarar verdiğini belirterek yetkililerden çözüm istedi. Daha önce mısırlar büyüdükten sonra yaban domuzlarının zarar verdiğini ifade eden Karakaş, bu kez toprağın altındaki mısır tohumlarının tek tek çıkarılarak yenildiğini dile getirdi.

Hayvanlarına yem olması için ektiği mısırların büyük bölümünün zarar gördüğünü belirten Karakaş, "Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Ektiğimiz mısırlar hayvanlarımıza yem olacak. Ancak ilk defa böyle bir olayla karşılaştım. Önce ne olduğunu anlayamadım. Sonra domuzların tohumları çıkardığını fark ettik. Yaklaşık 30 dönümlük tarlamızın yüzde 20-30'luk bölümündeki mısır tohumları tamamen çıkarılıp yenmiş. Bunu tek bir domuzun yapması mümkün değil. Büyük bir sürünün işi" dedi.

Elektrikli çit bulunmasına rağmen yaban domuzlarının tarlaya girdiğini ifade eden Karakaş, yaşadığı mağduriyeti ilgili kurumlara bildirmeye çalıştığını ancak çözüm bulmakta zorlandığını söyledi.

Bölgede yaban domuzu popülasyonunun her geçen yıl arttığını savunan Karakaş, çiftçilerin ciddi ekonomik kayıplarla karşı karşıya kaldığını belirterek yetkililerden kalıcı önlem alınmasını talep etti. Bölgedeki çiftçiler de emeklerinin boşa gitmemesi için yaban domuzlarına karşı acil tedbir alınmasını beklediklerini ifade etti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
AK Parti kampı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bazı fosiller başörtüsüne kin kusuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüntülere kürsüden ateş püskürdü
Tüketiciyi sevindiren karar! Artık mağazadan alınan ürüne de iade hakkı var

Bakanlıktan tüketiciye müjde! Kurallar sil baştan değişti
Fransa'da hayat durma noktasında! Hastanelerde acil durum ilan edildi, pencereler folyolarla kaplandı

Avrupa ülkesinde hayat durma noktasında! Aldıkları önleme bakın
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kapılar açılınca resmen hücum ettiler! Neredeyse birbirlerini ezeceklerdi

Kapılar açılınca hücum ettiler
Gülistan Doku dosyasının kritik ismi Umut Altaş ABD'de ilk kez hakim karşısına çıktı

6 yıl sonra ilk kez hakim karşısına çıktı
Yaz bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı

Bu yıl bitmek bilmeyecek! Meteoroloji uzmanı uyardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP vesayetten arınmalı, bir Frankenstein ürettiler şimdi de ceremesini çekiyorlar

Erdoğan'dan olay benzetme: Bir Frankenstein ürettiler...
Dünya Kupası sonrası bomba iddia! Milli Takım'da Hakan-Orkun krizi

A Milli Takım'da neler oluyor? Orkun'un babası...
Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan misilleme geldi

Füzeler yeniden ateşlendi! ABD vurdu, Tahran'dan ağır misilleme geldi
Toprak bastı geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor

"Toprak bastı" geleneği kanlı bitti! Hastanede yaşam savaşı veriyor