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Sinop'ta Spor Balıkçısı 7,5 Kilogramlık Levrek Yakaladı

Sinop'ta Spor Balıkçısı 7,5 Kilogramlık Levrek Yakaladı
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Sinop'un Türkeli ilçesinde balık avına çıkan Volkan Katırcı, 7,5 kilogram ağırlığında dev bir levrek yakaladı. Spin oltayla yaptığı 20 dakikalık av sonrası elde ettiği bu başarıyla deniz ekosistemine dair önemli bir gösterge sundu.

Sinop'un Türkeli ilçesi Lazburnu mevkii açıklarında balık avına çıkan sportif spin balıkçısı, spin oltayla 7,5 kiloluk levrek balığı yakaladı.

Sabah saat 07.30 sıralarında sahte yemle denize açılan balıkçı Volkan Katırcı, 102 santimetre boyunda ve yaklaşık 7,5 kilogram ağırlığında bir levreği oltasına takmayı başardı. Katırcı, yakaladığı balık hakkında, "Spin oltayla balık avlamaya çıktım. Sahte yem kullanarak yaklaşık 20 dakika süren bir uğraşın ardından bu dev levreği yakaladım. Böyle büyük bir balıkla karşılaşmak gerçekten heyecan vericiydi" dedi.

Yakalanan levrek, boyu ve ağırlığıyla bölgede nadir rastlanan türlerden biri olarak dikkat çekti. Uzmanlar, bu tür büyük balıkların varlığının deniz ekosistemi açısından olumlu bir gösterge olduğunu belirterek, bilinçli ve sürdürülebilir avcılığın önemine dikkat çekti. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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