Sinop'ta IFAD Misyonu İle Tarım Yatırımları Değerlendirildi

Sinop'ta IFAD Misyonu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı tarafından yatırımlar yerinde incelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan ve bir kısım finansmanı IFAD (Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu) tarafından karşılanan Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesinde (KDAKP) IFAD Misyonu ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Mehmet Erdinç İNCEDİŞ, UNDP yetkilileri ve projede görevli teknik personeller yatırımları yerinde görmek amacıyla Sinop'u ziyaret etti. Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde yapılan değerlendirme toplantısı sonrası Sinop'ta uygulanan Altyapı Yatırımlarından Durağan İlçesi Güneş Enerji Santrali Kurulumu ve Boyabat İlçesi Canlı Hayvan Pazarı hakkında bilgi paylaşımı yapıldı. Proje kapsamında Sinop Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütlenme Şube Müdürü Erhan Güçlü, Sinop Tarım ve Orman Boyabat İlçe Müdürü Murat Usta ve proje görevlileri tarafından bilgilendirmeler yapıldı.

Sinop Tarım ve Orman İl Müdürü Fatih Önlem, "Bölgede hedef guruplara uygulanan Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü uhdesinde uygulanan KDAKP proje yatırımları ile dezavantajlı alanlarda yaşayan üretici ve yetiştiricilere istihdam sağlanarak şehirden köylere göçün başladığını belirterek paydaşlara ve projelerin yürütülmesinde özverili çalışan teknik personele teşekkür ediyorum" dedi. - SİNOP