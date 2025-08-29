Sinop'ta Esnafa Türk Bayrağı Dağıtıldı

Güncelleme:
Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 30 Ağustos Zafer Bayramı nedeniyle esnafa sabitlenebilir aparatlı Türk bayrağı hediye etti. Başkan Haydar Gündoğdu, Sakarya Caddesi'nin bayraklarla donatılması için çalışma başlattıklarını duyurdu.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, kentin girişi olan Sakarya Caddesi'nin tek tip Türk bayrağıyla donatılması için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışma başlattı. Alınan karar doğrultusunda esnafa, sabitlenebilir aparata sahip Türk bayrağı dağıtıldı.

Bayrak dağıtımını esnafın olumlu karşıladığını belirten Gündoğdu, kalıcı olması için sabitlenebilir aparatlı Türk bayrağı tercih ettiklerini söyledi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
