Sinop'ta Esnafa Türk Bayrağı Dağıtıldı

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla esnafa Türk bayrağı hediye etti.

Sinop Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Haydar Gündoğdu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle, kentin girişi olan Sakarya Caddesi'nin tek tip Türk bayrağıyla donatılması için yönetim kurulu üyeleriyle birlikte çalışma başlattı. Alınan karar doğrultusunda esnafa, sabitlenebilir aparata sahip Türk bayrağı dağıtıldı.

Bayrak dağıtımını esnafın olumlu karşıladığını belirten Gündoğdu, kalıcı olması için sabitlenebilir aparatlı Türk bayrağı tercih ettiklerini söyledi. - SİNOP