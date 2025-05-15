Sinop'ta Doğum Sayıları ve Kaba Doğum Hızı Düşüş Göstermekte

Sinop'ta Doğum Sayıları ve Kaba Doğum Hızı Düşüş Göstermekte
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Türkiye İstatistik Kurumu'nun 2024 yılına ait verilerine göre, Sinop'ta 2024 yılında 1,718 bebek doğdu ve kaba doğum hızı binde 7,5 olarak belirlendi. Sinop, bu oranla Türkiye genelinde en düşük kaba doğum hızına sahip 3. il oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Doğum İstatistikleri bültenini yayımladı. Verilere göre Sinop'ta 2024 yılında bin 718 bebek doğdu. Kaba doğum hızı binde 7,5 olarak belirlenirken, Sinop bu oranla Türkiye genelinde en düşük kaba doğum hızına sahip 3. il oldu.

TÜİK verilerine göre Sinop'ta 2023 yılında bin 746 olan canlı doğum sayısı, 2024'te bin 718'e geriledi. Bu bebeklerin yüzde 51'i erkek, yüzde 49'u kız olarak kaydedildi.

Doğurganlık hızı azaldı

2024 yılında toplam doğurganlık hızı 1,30 çocuk oldu. Bu oran, bir kadının doğurganlık dönemi boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ediyor. 2023 yılında bu oran 1,31 iken 2024'te bir miktar azaldı. Sinop, doğurganlık hızının en düşük olduğu 25. il olarak sıralandı.

Anneler ilk doğumlarını 27 yaşında yapıyor

Doğumların yaş gruplarına göre dağılımında, en fazla doğumun 25-29 yaş grubundaki anneler tarafından gerçekleştirildiği görüldü. Bu yaş grubundaki doğum sayısı 2023 yılında 618 iken, 2024 yılında 616 olarak kaydedildi. İlk doğumunu yapan annelerin ortalama yaşı ise 27,2 oldu.

Kaba doğum hızında ilk 3'te

Sinop'un kaba doğum hızı 2023 yılında binde 7,8 iken, 2024 yılında binde 7,5 seviyesine geriledi. Bu oranla Sinop, Türkiye'de kaba doğum hızının en düşük olduğu 3. il konumuna geldi. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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