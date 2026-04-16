Sinop'ta Pazar Alışverişine Çıkan Vatandaş: "Hükümetin Politikaları Yüzünden Cebimizdeki de Eridi"

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta pazartesi ve perşembe günleri kurulan halk pazarında tezgah açan pazar esnafı ve müşteriler, satış yapamamaktan ve hayat pahalılığından yakındı. Pazar esnafı Egemen Yiğit Osman, "Meyve satamıyoruz. Mantar pahalı. Adamın aldığı maaş belli. Bizim sattığımız mal belli. Bize göre ucuz ama satılmıyor. İnsanlarda para yok. Biz çileği günde 700 kilo satıyorsak 200 kiloya düştü" dedi.

Pazar esnafı Egemen Yiğit Osma, şöyle konuştu:

"Son 2 yıl Türkiye'de enflasyon insanların gidişatını etkiledi. Emekli istediği gibi alışveriş yapamıyor. Asgari ücretle çalışan vatandaşın da istediği gibi elinde para yok. Geçim derdinde herkes. Meyve satamıyoruz. Mantar pahalı. Adamın aldığı maaş belli. Bizim sattığımız mal belli. Bize göre ucuz ama satılmıyor. İnsanlarda para yok. Biz çileği günde 700 kilo satıyorsak 200 kiloya düştü. Büyük bir düşüş var. Mantarda da aynı şekilde 300 satıyorsak 100 kilo satıyoruz. Herkesin durumu belli. Yapacağı işler belli. Bir şey diyemiyoruz insanlara da. Biz de kendimizi ona göre ayarlıyoruz. Biz Samsun'dan gelirken 5 bin liraya dolduruyorduk arabayı, şimdi 8 bin liraya dolduruyoruz. Ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz."

Pazar esnafı Dilek Öztürk de, "Satışlarımız kötüye gidiyor. Alıcı maalesef yok. Benim eşim de emekli, zor durumda. Çünkü yetmiyor hiçbir şeye. İnsanlar da haklı. Asgari ücrete zam yaptılar ama her şeye zam geldi. Değişen bir şey yok. Geçen sene hiç yoktan günlük 60 kilogram ceviz satıyordum ama şu an 2 kilo zor sattım. Hani bayağı bir güçleşti artık" dedi.

Pazara alışveriş için gelen Aygün Koçak, "Fiyatlar uçmuş durumda. Geçen hafta aldığımızı bugün bir katına alıyoruz. Hep cepten veriyoruz. Böyle giderse de enflasyonu herhalde tavana vurduracaklar. Hükümetin uygulamış olduğu politikalar yüzünden maalesef iyice cebimizdeki de eridi. Ne evdekini pazara ne de pazardakini eve getirebiliyoruz. Hükümetin uygulamış olduğu yanlış politikalar yüzüne maalesef iyice çöktük" diye konuştu.

Pazara alışverişe gelen Semra Kabakçıoğlu, "İki taraf da haklı. Köylülerimiz getiriyor. Köyde uğraşıyorlar ve buraya getiriyorlar. Bize göre pahalı, onlara göre normal diyorlar" dedi.

Pazara alışverişe gelen Hülya Bostancıoğlu ise, "Bazı ürünler pahalı. Köylülerimiz de ellerinden geldiği kadar uğraşıyorlar. Bize göre pahalı. Emekliler biraz şikayetçi tabii ki, yetişmiyor. Ne yapsınlar? Yetişmiyor. 3, 4 tane çocuğu olan 1 kilo alsa yetmiyor. O yüzden pazarlarımızın uygun olması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA