Sındırgı Belediyesi'nin acı günü

BALIKESİR - Sındırgı Belediye personeli Engin Türkoğlu geçirdiği kalp krizi sonucu genç yaşta vefat etti, çalışma arkadaşlarını yasa boğdu.

2009 yılından bu yana Mali Hizmetler Müdürlüğünde gelir şefi olarak görev yapan, iş ahlakı ve kişiliği ile sevilen Türkoğlu'nun gece saatlerinde geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat ettiği öğrenildi. Mesaiye hiçbir zaman geç kalmayan Türkoğlu'nun geç kalması ve telefonları açmaması üzerine evine giden belediye personeli Türkoğlu'nun cansız bedeni ile karşılaştı. 1980 doğumlu Engin Türkoğlu için evinin önünde helallik alınarak, Sındırgı Belediyesi önünde cenaze töreni düzenlendi.

Engin Türkoğlu'nun özgeçmişini ve örnek kişiliğini anlatan Sındırgı Belediye başkan yardımcısı Halil Aldemir konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamadı.

Cenaze töreninde konuşan Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş Türkoğlu'nun iş ahlakı, kişiliği ve düzenli olması ile örnek bir personel olduğunu, genç yaşta kaybetmenin üzüntüsü içerisinde olduklarını belirterek " Hakikaten zor bir durum ama ölüm hepimizin kapısında. Ha bugün ha yarın mutlaka bununla karşılaşacağız. Her ölüm erkendir, ama Engin kardeşimizin ölümü daha erken oldu. Bir kişinin arkasından nasıl bilirsiniz diye soruyorlar ya? Hakikaten içtenlikle iyi biliriz diyeceğimiz insanların başında geliyordu Engin. Bugün bütün belediye personeline nasıl bir memur olmanızı istiyorum desem Engin gibi olun desek herhalde yeterli. Engin kardeşimizin bugüne kadar ne siyasi düşüncesini, ne fikrini ne sordum ne sorguladım. İş ahlakıyla, çalışkanlılığı, yardımseverliği, tertip ve düzeni ile gerçekten örnek bir personeldi. Kimin yardıma ihtiyacı olsa koşar, hiç kimsenin işini geri çevirmez elinden geldiği kadarıyla yapmaya çalışırdı. Karıncayı bile incitmeyen diye bir tabir vardır ya Engin kardeşimize tam oturan bir tabir. Mevki de makam da gözü olmayan, verilen bir makamı da ben burada başarılı olamam, yaptığım iş de daha faydalıyım diyerek geri çeviren, İnsan odaklı, insanın işini kolaylaştırıcı bir yapısı vardı. Acaba birini kırar mıyım, incitir miyim diye hayatını böyle yaşadı. Biz kendisinden razıydık, o da bizden razı olsun. Hakkımız varsa sonuna kadar bizden yana helal olsun. Mekanı cennet olsun. Ailesine ve hepimize Rabbim sabırlar versin" dedi.

Sındırgı İlçe müftüsü Sami Türkel tarafından yapılan dua sonrası çalışma arkadaşlarından da helallik alınarak Türkoğlu'nun cenazesi belediye personeli tarafından Şerif Paşa Camiine götürüldü.

Şerif Paşa camiinde ikindi namazının akabinde kılınan cenaze namazının ardından ilçe kaymakamı Zafer Oktay, Sındırgı Belediye başkanı Ekrem Yavaş, belediye personeli ve binlerce kişinin katılımı ile gözyaşları ile ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Belediyenin sevilen ve örnek personeli Engin Türkoğlu'nun odasında masasının üzerine remi konuldu, çiçeklerle donatıldı.