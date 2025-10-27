Haberler

Şimşek: 'Cumhuriyet, ilelebet yaşayacaktır'
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) Başkanı Cengiz Şimşek, Cumhuriyet'in kuruluşunun 102. yıldönümü dolayısıyla yayımladığı kutlama mesajında, Cumhuriyet'in milletin ortak iradesiyle şekillenen en büyük kazanım olduğunu belirtti.

Başkan Şimşek mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Türk milletinin karakterine ve adetlerine en uygun idare, Cumhuriyet idaresidir" sözünü hatırlatarak, Cumhuriyet'in sadece bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük iradesinin sembolü olduğunu vurguladı.

"Cumhuriyet, milletimizin birlik ve beraberlik içinde inşa ettiği, çağdaşlaşma yolundaki en büyük adımıdır" diyen Şimşek, "Cumhuriyet aklın, bilimin, üretimin ve emeğin rehberliğinde yükselen bir Türkiye'nin temelidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bizlere emanet ettiği bu değer, bugün biz sanayicilere de büyük bir sorumluluk yüklemektedir. Ülkemizin ekonomik gücünü artırmak, üretimi ve istihdamı büyütmek, Cumhuriyet'in kazanımlarını korumak ve geliştirmek hepimizin ortak görevidir. Cumhuriyet, bu topraklarda yaşayan herkesin ortak eseridir. Bu eseri korumak, güçlendirmek ve gelecek nesillere daha güçlü bir şekilde aktarmak hepimizin sorumluluğudur. Milletimizin azim ve kararlılığıyla Cumhuriyetimiz sonsuza dek yaşayacaktır" dedi.

Cengiz Şimşek, Cumhuriyet'in yüz ikinci yılında da Gaziantep sanayisinin Atatürk'ün gösterdiği "muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma" hedefi doğrultusunda üretmeye, istihdam sağlamaya ve ülke ekonomisine değer katmaya devam edeceğini ifade etti.

Başkan Şimşek mesajını, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anarak tamamladı. - GAZİANTEP

