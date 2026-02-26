Haberler

Silvan Gıda OSB'de 279 hektarlık alanın tapu devri alındı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nin tapusu Milli Emlak'tan devralındı. Bu gelişme, bölgedeki sanayi yatırımlarını hızlandıracak ve tarımsal üretimin katma değerli hale gelmesine katkı sağlayacak.

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinde, Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesinin ( Osb ) tescilli alanı içerisinde bulunan, Silvan ilçesi Başdeğirmen Köyü sınırları içindeki 279 hektarlık alanın tapusu, Silvan OSB tüzel kişiliği tarafından Milli Emlak'tan devri alındı.

Devir işlemi, Silvan OSB tüzel kişiliğini temsilen Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz, Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi ve Diyarbakır Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Zafer Aydın'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Söz konusu alanın Milli Emlak'tan alınarak OSB tüzel kişiliğine kazandırılması, bölgedeki sanayi yatırımlarının önünün açılması açısından önemli bir aşama olduğu kaydedildi. Tapu devriyle birlikte planlama, altyapı ve parselasyon çalışmalarının daha hızlı ilerlemesine olanak sağladığı ifade edildi.

Tapu devrine ilişkin değerlendirmede bulunan DTSO Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Korkmaz, Silvan Gıda ve Tarımsal Sanayi İhtisas OSB'nin yalnızca Silvan için değil, Diyarbakır ve bölge ekonomisi için de stratejik bir yatırım alanı olduğunu vurguladı. Korkmaz, "Silvan'ın güçlü tarımsal üretim kapasitesini katma değerli üretime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Bu OSB ile birlikte tarımsal ürünlerin yerinde işlenmesi, istihdamın artırılması ve gençlerimize yeni iş alanları oluşturulması sağlanacaktır. Aynı zamanda Diyarbakır'ın sanayi altyapısının güçlenmesine ve bölgesel kalkınmaya önemli katkılar sunacaktır" dedi.

Korkmaz, yatırım sürecinin hızla ilerlemesi için tüm paydaşlarla koordineli şekilde çalışmaya devam edeceklerini de sözlerine ekledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
