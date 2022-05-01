Siirtli Vatandaş: Bayramda Kimse, Değil Tatile, Akraba Ziyaretine Bile Gitmeyecek. Çünkü İnsanların Cebinde Para Yok

YUSUF EREN

Siirtli vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ramazan Bayramı'nı evlerinde geçireceklerini söylediler. Bayram tatilinin artık lüks olduğunu belirten Semih Akkuş, "Bayramda kimse, değil tatile, akraba ziyaretine bile gitmeyecek. Çünkü insanların cebinde para yok" dedi.

Siirtli vatandaşlar, ekonomik sıkıntılar nedeniyle Ramazan Bayramı'nda akrabalarını ziyarete veya tatile gidemeyeceğini söyleyerek, akaryakıta gelen zamlardan nedeniyle bilet fiyatlarının artmasından şikayet ettiler.

"BAYRAM GELMİŞ NEYİME"

Ekonomik kriz nedeniyle bayram tatiline gidemeyeceğini belirten Haydar Evin, "Ekonomik krizden dolayı gidemeyeceğim. Yani burada ben, ancak gıda geçimimi yapabiliyorum. Bakın, ben çarşıya çıktım, eski elbisemle bayramımı geçireceğim. Tatlıses'in sözü var, diyor ki 'Bayram gelmiş neyime'. Yani hepimiz o şeye düştük. Biz, dünyayı takip ediyoruz. 5 bin euro maaş alınıyor Avrupa'da, adam gelip Türkiye'de bir ay yatıp gidiyor. Ne yapıyor; 50-60 bin lira. Yani burada normal bir tatile gidersen; Antalya, Marmaris, İstanbul vesaire, bugün aracınla gitsen, eşinle gitsen iki kişilik en az 50-60 bin TL olması lazım" dedi.

"İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMEDİĞİ BİR YERDE NASIL TATİLE GİTSİN"

Semih Akkuş ise "Bayram tatili insanlar için çok lüks. Üç tane sebep sayayım; ekonomi, ekonomi, ekonomi. Üç sebep de ekonomi yani. Bugün benim cebimde 10 bin lira param olsa tatili düşünebilirim ama insanlar bugün şehir içinde bile hareket edemiyorlar. Neden? Akaryakıt çok yüksek, maliyetler çok yüksek. İnsanlar evine ekmek götüremiyor. İnsanlar, baktığınız zaman, bu aşamada o kadar ekonomik zorluk çekiyorlar ki insanlar evine ekmek götüremediği bir yerde nasıl tatile gitsin" diye konuştu.

"BAYRAMDA KİMSE, DEĞİL TATİLE, AKRABA ZİYARETİNE BİLE GİTMEYECEK. ÇÜNKÜ İNSANLARIN CEBİNDE PARA YOK"

İnsanların cebinde para olmadığını ifade eden Akkuş, "Bakın, ben size basit bir şey söyleyeyim; her sene benim evime bayramda kız kardeşim Eskişehir'den, diğer kardeşim Mersin'den, yeri gelirdi eşimin kardeşi İzmir'den gelirdi. Bu sene ben sordum; 'Gelebilecek misiniz?' 'Abi gelemeyeceğiz' dedi. İzmir'deki kayınbiraderime sordum; 'Bir uçak bileti şu an 750 lira' dedi. Eşiyle beraber dört nüfus. Bu adamın gelip gitmesi; 6 bin lira sadece uçak parası. Hiçbir şey yemeyecek, içmeyecek; cebinde de dört bin lira olması lazım. 'Otobüsle gel' dedim, otobüs bilet parası olmuş 600 lira. Dün sordum, '600 lira' dediler şaşırdım yani. Bu da gösteriyor ki bayramda kimse, değil tatile, akraba ziyaretine bile gitmeyecek. Çünkü insanların cebinde para yok" dedi.

"850 LİRA BURS, 600 LİRA BİLET"

Siirt'te öğrenci olan Yusuf Narinç de aldığı burs parasının bileti bile karşılayamadığını söyledi. Narinç, "Ben, 850 lira burs alıyorum, otobüs bileti 600 küsur lira. Yani mümkün değil. Bu parayla tatil yapmak mümkün değil. Kendi şehrimde bile çok zor" diye konuştu.