Siirt'te Ekmeğe Zam Geldi… Fırıncı: "Asgari Ücret 4 Bin Lira. Dörtte Birini Bir Kuru Ekmeğe Verirse, Diğerlerine Ne Kalacak?"

YUSUF EREN

Siirt'te yaklaşık iki ay önce, fiyatı 2 liradan 2 buçuk liraya çıkarılan ekmeğe bir zam daha geldi. Ekmeğin, Ekmek yarından itibaren 3 buçuk liradan satılacak. Fırıncı Abdurrahman Dayan, "Siirt'te nüfusu en düşük aile 5 nüfustur. Sabah akşam da alsa 10 ekmek. Ayda 10 ekmeği 3 buçuk liradan hesapladığınız taktide bin liranın üstüdür. Asgari ücret 4 bin liradır. Eğer dörtte birini bir kuru ekmeğe verirse diğerlerine ne kalacak?" dedi.

Siirt'te yaklaşık iki ay önce, fiyatı 2 liradan 2 buçuk liraya çıkarılan ekmek bir kez daha zamlandı. Fırıncıların, ekmeğin 3 buçuk liraya yükseltilmesi yönündeki talepleri kabul edildi.

Ekmek alan vatandaşların çok tepkili olduğunu söyleyen fırıncı Abdurrahman Dayan, "Siirt'te nüfusu en düşün aile, 5 nüfustur. Sabah öğlen de alsa, 10 ekmek. Ayda 10 ekmeği 3,5 TL'den hesapladığınız taktide 1 milyarın (bin liranın) üstüdür. Asgari ücret 4 bin liradır. Eğer dörtte birini bir kuru ekmeğe verirse diğerlerine ne kalacak? Allah hepimizin yardımcısı olsun" dedi.

Fırıncı Ahmet Taş ise, "Ne düşüneyim Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu da kurtarmaz. Çünkü maya neredeyse yüzde yüz zam yemiş. Un, odun, sigorta aynı şekil. Nerede kurtaracak bu?" diye konuştu.

"VATANDAŞ ZAMLARA ALIŞMIŞ"

Fırıncı esnafı Eyüp Beştaş, "Şu an ben zarardayım. Şu an cebimizden gidiyor. Un, odun, poşet, gazete yani aklına gelebilecek her şeye yüzde yüz zam yapılmış. Ama ekmek aynı. Bu dediğim yüzde yüz zam, bir ay içinde bile olmadı. 15 günde bir artık zam yapılmaya başlanmış. Günlük olmaya başlamış. Şu an zor durumdayız. Vatandaş şu an zamlara alışmış. Bünyemiz alıştı zamlara artık" dedi.

"BİZ TORUNLARIMIZA BÖYLE BİR ÜLKE BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Ekmeğe gelen zamma ilişkin konuşan Halil İbrahim Özhelvacı ise şunları söyledi:

"Ekmek fiyatları sistematik bir şekilde sadece ekmek fiyatları değil her şeyin fiyatı artıyor. Bu tabi toplumumuzu zora sokuyor. Özellikle Türkiye şartlarına baktığımız zaman nüfusun yaklaşık yüzde 40 ile 50 arasında asgari ücretle yaşayan halk var. ve bu fiyatların sürekli artması insanlarımızı gerçekten zora sokuyor.

Dedelerimiz hep bize anlatırdı doksanlı yılların geçmişteki yaşamın zorluğundan bahsederdi. Maalesef o günlerin aynısını belki de daha beterini bizler yaşıyoruz. Biz torunlarımıza böyle bir ülke bırakmak istemiyoruz. Daha rahat yaşayabilecekleri, temel ihtiyaçlarını düşünerek en güzel yıllarını geçirmelerini istemiyoruz. Umarız ülke çok daha iyi yerlere gelir. Dolar fiyatı yükselince ekmek dahil her şeyin fiyatı yükseliyor. Maalesef bugün bir lira gelecek haftaya belki yine bir lira daha gelecek. Bu böyle devam edecek. Bu sistem böyle devam ettiği sürece ben bunun önünün alınabileceğini düşünmüyorum. Kişilerle ilgili bir şey olduğunu da düşünmüyorum tamamen sistemin değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım her şey çok güzel olur."

ANKA / Yerel