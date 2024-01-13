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Siirt İl Özel İdaresi Ekipleri Kar Yolu Kapandığında Hastayı Kurtardı

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Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda aldıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Eruh-Şırnak karayolunda mahsur kalan bir otomobil ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Siirt İl Özel İdaresine bağlı ekipler, Pervari ilçesinde kar yağışı nedeniyle kapanan köy yolunda aldıkları hastayı sağlık ekiplerine teslim etti. Eruh- Şırnak karayolunda mahsur kalan bir otomobil ve içindeki 3 kişi, Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı.

Gümüşören köyü Sarıçiçek mezrasında hastalanan 60 yaşındaki Behram Özdemir, 112 Acil Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar sebebiyle kapanan köye ulaşamayan 112 Acil Sağlık ekipleri, Siirt İl Özel İdaresine bağlı kar küreme ekiplerinden destek istedi. Sağlık ekipleri, iş makinası yardımıyla kendilerine ulaştırılan Özdemir'i alarak Pervari Devlet Hastanesine sevk etti.

Eruh-Şırnak karayolunda da kar ve tipi nedeniyle otomobilleriyle mahsur kalan 3 kişi ise Karayolları 94. Şube Şefliği ekiplerince kurtarıldı. - SİİRT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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