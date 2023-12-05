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Siirt İl Jandarma Komutanlığı Özel Gereksinimli Çocukları Ziyaret Etti

5 Aralık 2023 15:14 Son Güncelleme: 15:15 Abone Ol

Siirt İl Jandarma Komutanlığı, Baykan ilçesinde özel bir rehabilitasyon merkezinde özel gereksinimli çocukları ziyaret ederek çeşitli etkinlikler düzenledi. Jandarma personeli 'Sevgi Varsa Engel Yoktur' temasıyla özel gereksinimli ihtiyaç sahibi 2 çocuğa tekerlekli sandalye hediye etti. Etkinliğe, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, jandarma personeli, öğrenciler ve aileleri katıldı.