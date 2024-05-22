Üye Girişi
Haberler

SGK Düzce Müdürü İşverenlere Destek ve Teşvik Paketlerini Anlattı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SKK) Düzce İl Müdürlüğü işbirliğiyle gerçekleştirilen Sosyal Güvenlik Rehberlik ve Bilgilendirme Semineri'nde SGK Düzce Müdürü Necmi Köroğlu, işverenlere yönelik destek ve teşvik paketleri hakkında bilgiler verdi.

DÜZCE(İHA) – SGK Düzce Müdürü Necmi Köroğlu, işverenlere yönelik destek ve teşvik paketlerini ile ilgili bilgiler aktardı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) ile Sosyal Güvenlik Kurumu (SKK) Düzce İl Müdürlüğü işbirliğiyle Sosyal Güvenlik Rehberlik ve Bilgilendirme Semineri gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan İl Müdürü Necmi Köroğlu, SGK'nın işverenlere yönelik destek ve teşvik paketlerini katılımcılara aktarırken, çalıştırılan sigortalıların nasıl sigortalanacağı, hangi meslek dallarında teşviklerin yoğun olduğunu, EYT'den emekli çalışanlara yönelik SGK işveren payı indirimleri, yabancı uyruklu çalışanların kayıt aşamaları ve kayıt dışı istihdamın idari yaptırımları hakkında bilgiler verdi.

Toplantının son bölümünde, bu önemli bilgilendirme dolayısıyla Necmi Köroğlu'na teşekkür eden DTSO Başkanı Erdoğan Bıyık, kendisine günün anısına plaket hediye etti. Program toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ticaret Ve Sanayi Odası Sosyal Güvenlik Kurumu Köroğlu Düzce Yerel Ekonomi Güncel Haberler

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

Maliye, vergi kaçakçılarının ensesinde! Sırada doktor ve kuyumcular var

 Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

Kız kardeşi ve eniştesini öldürüp intihar etti

 En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

En beğenilen siyasetçiler anketi! Zirvede sürpriz bir isim var

Bakmadan Geçme

Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? Kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açabilir? 22 MAYIS BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU! Bu hafta BİM'de neler var, hangi ürünler geldi? Ev sahibi kiracıyı hangi durumlarda evden çıkarabilir? Kiracı hangi durumlarda ev sahibine dava açabilir? Schengen vizesi ne kadar, kaç Euro? Schengen vize ücreti yetişkinler ve çocuklar için kaç lira oldu? Seferberlik ve savaş hali yönetmeliği nedir? Resmi Gazete'de yayımlandı mı? Ebru Polat kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ebru Polat kaç yaşında, nereli? Ebru Polat biyografisi! MEB İL İÇİ ÖĞRETMEN ATAMASI Öğretmen il içi yer değiştirme sonuçları açıklandı mı? Öğretmenlerin il içi yer değiştirme sonuçları ne zaman belli olur? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 22 Mayıs Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Adanaspor satılıyor mu? Adanaspor nereye satılacak? 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? SON DAKİKA: DEPREM Mİ OLDU? AFAD/Kandilli Rasathanesi deprem mi oldu? Beşiktaş- Trabzonspor maçı ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası final maçı saat kaçta, hangi kanalda? 22 MAYIS 2024 TV YAYIN AKIŞI | Bu akşam TV'de ne var? Hangi diziler yayınlanacak? Kanal D, TRT 1, ATV, Star TV, NOW, TV8, Show TV 22 Mayıs hangi burç? 22 Mayıs'ta doğanlar hangi burç oluyor? 22 Mayıs tarihi hangi burç olur? İran'da seçimler ne zaman 2024? İran'da seçimler nasıl olur?
Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun

Manken Tuğba Özay'dan milli yas kararına tepki: Ateşleri bol olsun
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title