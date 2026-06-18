Marmaris Selimiye'de Doğanın Kalbine Marina Projesi Askıya Çıktı

Haber: Vural EFECİK

(MUĞLA) - Marmaris'in gözbebeği Selimiye'de yıllardır tartışma konusu olan marina projesinde kritik süreç başladı. Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi sınırları içerisinde yer alan Derinazmak Mevkii'nde yapılması planlanan yat ve tekne bağlama iskelesine ilişkin imar planları askıya çıktı.

Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi içerisinde yer alan Derinazmak Mevkii'nde hayata geçirilmesi planlanan proje, bir yandan yat turizmine yeni bir merkez kazandırmayı hedeflerken, diğer yandan doğal yaşam üzerindeki etkileri nedeniyle tartışılıyor.

Askıya çıkan planlara göre, proje alanı, doğal sit niteliği taşıyan ve özel çevre koruma statüsü bulunan bölgede yer alıyor. Hazırlanan raporlarda, deniz ekosistemi, su ürünleri, trafik, peyzaj ve jeolojik yapı detaylı şekilde incelendi. Yetkililer, alınacak önlemlerle projenin çevre üzerinde ciddi bir olumsuz etki yaratmayacağını savunuyor.

Ancak aynı raporlarda, bölgede koruma altında bulunan canlı türlerinin varlığına dikkat çekilirken, inşaat sürecinde habitat değişikliklerinin kaçınılmaz olacağı da ifade ediliyor. Gürültü ve insan faaliyetlerinin yaban hayatını etkileyebileceği belirtilirken, sıkı denetim ve koruma önlemleri öneriliyor.

Raporlarda özellikle Akdeniz'in akciğeri olarak bilinen posidonia deniz çayırlarına ayrı başlık açıldı. Deniz ekosistemi için kritik öneme sahip bu alanlarda demirleme yasağı bulunduğu belirtilirken, projenin uygulanacağı bölgede çevresel hassasiyetin korunması gerektiği vurgulandı.

Projeyle ilgili hazırlanan trafik etki değerlendirme raporunda ise iskelenin işletmeye açılmasıyla birlikte bölgeye saat başına yaklaşık 20 otomobil ve 5 servis aracının ek trafik oluşturacağı öngörüldü. Rapora göre bu yoğunluğun Selimiye yollarında ciddi bir sıkışıklığa neden olmayacağı savunuldu.

16 Haziran itibarıyla askıya çıkarılan planlar, 30 gün boyunca itiraz ve görüşlere açık olacak. Bölge sakinleri, çevreciler, turizmciler ve tekne sahipleri bu süre içinde projeye ilişkin görüşlerini resmi makamlara iletebilecek.

Selimiye'nin geleceğini doğrudan etkileyecek proje için gözler şimdi askı sürecine çevrilirken, önümüzdeki günlerde bölgede yeni bir çevre ve turizm tartışmasının yaşanması bekleniyor.

Kaynak: ANKA