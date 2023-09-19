Şehit ve Gaziler Tomarza'da Anıldı

Şehit ve Gaziler haftası nedeni ile Tomarza'da program düzenlendi.

Tomarza Hükümet Konağı bahçesinde gerçekleştirilen programa; Kaymakam Vekili Burak Dertlioğlu, Belediye Başkanı Davut Şahin, İlçe Jandarma Komutan Kadir Er, İlçe Emniyet Amiri Yaşar Şahin, gaziler ve şehit yakınları başta olmak üzere çok sayıda kurum amirleri katıldı. Program mozoleye çenek koyma, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile program başladı. Jandarma personeli Astsubay Kıdemli Çavuş Hüseyin Gülhan; günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Tomarza Erkek Anadolu İmam Hatip öğrencileri de 'Gaziler Günü' şiiri okundu.

Programda; Kaymakam Vekili Burak Dertlioğu; gazi ve şehit yakınları ile tek tek ilgilenerek sohbet etti. Daha sonra ilçe merkez mezarlığında şehitler için Kuran-ı okundu. Program çerçevesinde protokol üyeleri gazi ve şehit yakınları ile birlikte yemek yedi. - KAYSERİ