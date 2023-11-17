Şehit ve gazi yakınlarının anneleri Başkanı Işık'ı ziyaret etti

Kütahya Belediyesinin "Büyüklerimize Vefa, Ilıca'da Sefa" etkinliği kapsamında Ilıca'da şifalanan şehit ve gazi yakınlarının anneleri,Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret etti.

Bu tür etkinliklerde düşünüldükleri için Başkan Işık'a teşekkürlerini ileten şehit ve gazi yakınlarının anneleri, yapılan destek ve katkı için çok mutlu olduklarını belirtti. - KÜTAHYA