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Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan'ın Babası: 'Seninle Gurur Duyuyorum Oğlum'

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Amasya'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan'ın babası İbrahim Aslan, evladıyla vedalaşırken 'Seninle gurur duyuyorum oğlum' sözlerini dile getirdi. Şehit oğlunun tabutunu öpen baba, vatanına ve milletine böyle bir evlat yetiştirdiği için gurur duyduğunu ifade etti. Cenazede vatandaşlar teröre tepki göstererek 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sloganları attı.

Amasyalı Şehit Uzman Çavuş Samet Aslan'ın babası İbrahim Aslan, evladıyla tabutu başında, "Seninle gurur duyuyorum oğlum" sözleriyle vedalaştı.

Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen taciz ve sızma girişimi neticesinde şehit olan Piyade Uzman Çavuş Samet Aslan, memleketi Amasya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Oğlunun fotoğrafını öpen şehit babası Aslan, "Seninle gurur duyuyorum oğlum. Vatanıma, milletime böyle bir evlat yetiştirdiğim için seninle gurur duyuyorum. Hakkım sana helal olsun" diye seslendi.

Şehit oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu defalarca öpen babanın metaneti dikkat çekti. Cenazede vatandaşlar ise "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" şeklinde slogan atarak teröre tepki gösterdi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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