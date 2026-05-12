Şehirler Arası Seyahat Eden Yolcu da Şoför de Dertli: "Her Konuda Zarar Ediyoruz"

Osmaniye'de şehirlerarası otobüs fiyatlarının artışı vatandaşları ve şoförleri zorluyor. Geçen yıl 600-650 lira olan bilet fiyatları, bu yıl akaryakıt zamları nedeniyle 1100-1200 liraya çıktı. Yolcular seyahat etmekte zorlanıyor.

Haber : Burhan DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE) - Yurttaşlar şehirler arası otobüs fiyatlarının yüksek olduğunu ifade etti. Otobüs şoförü Osman Çiçek ise geçen sene 600-650 lira civarında olan Osmaniye-Antalya bilet fiyatlarının mazot fiyatlarındaki artış nedeniyle bu sene 1100-1200 liraya yükseldiğini bildirdi. Çiçek, "Mesela bu sabah Antalya'dan buraya kadar yalnızca 6 kişiyle geldim. Hepsi kar olsa ne olacak?" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde şehirlerarası otobüs şoförleri ve vatandaşlar, akaryakıt fiyatlarındaki artışın ulaşımı zorlaştırdığını ifade ettiler. Daha önce 6 otobüs firmasının bulunduğu Kadirli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde şu anda sadece üç firma hizmete devam ediyor.

Bilet almak için terminale gelen bir yurttaş, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, şunları söyledi:

"Taşıma sektörü mazota gelen zamlardan zor durumda. Ben çok seyahat eden biriyim, batan çok firma oldu. Ülkemizdeki ekonomik durumu göz önüne alırsak, asgari ücretle çalışan çok yüksek bir kesim olduğunu düşünürsek fiyatlar insanları bunaltabiliyor. İşin daha doğrusu bunu çok suiistimal eden firmalar da var, hepsi demeyelim. Bunu fırsatçılığa çeviren firmalar da var, onlara rastlıyoruz, görüyoruz. Keşke olmasa."

Antalya'dan Kadirli'ye gelen bir vatandaş, "Mazota bu savaşlardan dolayı mı, yoksa başka bir sebepten mi bilmiyorum zamlar geldi. Ama mazot ve benzin fiyatları düşse bile firmaların ciddi bir indirim uyguladığını görmedim. Antalya'dan Kadirli'ye gelişim yaklaşık 1400–1500 lira tuttu. Geçen sene ise bu yol 800–850 lirayı geçmemiş, 900 lirayı bulmamıştı" dedi.

"HER KONUDA ZARAR YAZIYORUZ"

Şehirler arası otobüs firmasında çalışan bir şoför ise yakıttaki dalgalanmaların bilet fiyatlarına doğrudan yansıdığını belirtti.

Otobüs şoförü Osman Çiçek şunları söyledi:

"Ben yıllardır otobüs kaptanlığı yapıyorum, uzun yol şoförüyüm aynı zamanda. Normalde geçen sene Osmaniye-Antalya arası 600-650 lira civarındaydı, bu sene 1100-1200 lira civarında. Tabii bunun sebepleri mazot fiyatlarının artması. Yolcuların seyahat etme şansı da daha düşük oluyor. Mesela ben bu sabah Antalya'dan geldim, buraya kadar yalnızca 6 kişiyle geldim. Sadece 6 kişiyle gelip hepsi kar olsa ne olacak? Kurtarmıyor, zarar yazıyoruz yani. Bayramda fiyatlar tabii ki artacak, ister istemez. Antalya-Osmaniye arası en fazla 1300-1400 lira civarında olacak. Mazotta her gün dalgalanmalar oluyor, yakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar nedeniyle bizim fiyatlarımızda da mecburen değişiklikler oluyor. Personel parası var, yakıt parası var, lastik parası var, bandrol parası var, sigortası var bu aracın. Her konuda zarar ediyoruz diyebilirim. Şu an esnaf bitik, ölü."

Kaynak: ANKA
