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SEDAŞ, Enerji Dağıtımında Yeni Teknolojilerle Kesintisiz Hizmet Sunuyor

SEDAŞ, Enerji Dağıtımında Yeni Teknolojilerle Kesintisiz Hizmet Sunuyor
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Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş. (SEDAŞ), enerji verimliliğini artırmak ve kesintisiz enerji sağlamak için termal kameralar ve akustik kısmi deşarj ölçüm cihazları kullanarak saha çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Elektrik Dağıtım A. Ş. (SEDAŞ), enerji dağıtımında verimliliği artırmak ve kesintisiz enerji sağlamak amacıyla, saha çalışmalarında termal kameralardan ve akustik kısmi deşarj ölçüm cihazlarından destek alıyor.

Doğu Marmara Bölgesinde 20 bin kilometrekarelik alana hizmet veren SEDAŞ, enerji dağıtımında teknolojik yatırımlarına devam ediyor. Termal kameralar ve akustik kısmi deşarj ölçüm cihazlarıyla yapılan saha çalışmaları, kesintisiz ve güvenli enerji sağlama hedefine büyük katkı sunuyor. Yeni nesil teknolojilerle donatılmış sistemler sayesinde enerji arz güvenliği artırılırken, bakım süreçleri daha verimli hale getiriliyor.

SEDAŞ'tan yapılan açıklamada, "Termal cihazlar elektrik bileşenlerinde meydana gelen sıcaklık değişimlerini görselleştirerek, potansiyel sorunları erken aşamada belirleme imkanı sağlıyor. Bu sayede, kötü bağlantılar, aşırı yüklenmiş devreler ve aşırı ısınan ekipmanlar tespit edilerek, bakım çalışmaları zamanında gerçekleştiriliyor. Böylelikle büyük ölçekli kesintiler engellenebiliyor. Elektrik sistemlerindeki aşırı ısınmaları tespit etmek yangın riskini en aza indirirken, aynı zamanda enerji verimliliğini artırarak ısı kayıplarını minimize ediyor. Bu sayede, sistemlerin daha etkin çalışması sağlanıyor ve büyük arızaların önlenmesiyle bakım ve onarım maliyetleri düşüyor. Ayrıca, sistem hızlı ve temassız denetim imkanı sunduğu için elektrik sistemlerinin kesintisiz analiz edilmesine imkan tanıyor" denildi.

Açıklamanın devamında şu ifadelere yer verildi:

"Kısmi deşarj, yalıtım sistemlerinde oluşan küçük elektriksel boşalmalar olup, zamanla büyük arızalara neden olabilecek ciddi bir sorundur. Bu nedenle, erken teşhis hayati önem taşımaktadır. Akustik kısmi deşarj kameraları da hassas konum belirleme özelliği sayesinde kısmi deşarjın meydana geldiği noktayı net bir şekilde tespit ederek bakım ekiplerimizin hızlı müdahale etmesini sağlıyor. SEDAŞ erken uyarı sistemi büyük arızaların önüne geçilmesine katkıda bulunurken, sistemin yüksek hassasiyeti sayesinde en düşük seviyedeki ses dalgalarını bile algılayarak yalıtım sistemlerindeki en küçük zayıflamaları belirliyor. Hafif ve ergonomik yapısı sayesinde kolay taşınabilen sistem, saha çalışmalarında pratik ölçüm imkanı sunarak kullanım verimliliğini artırıyor" - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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