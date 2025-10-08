Haberler

Sebahat Demir İzmir Yarı Maratonu'nda Türkiye Şampiyonu Oldu

Bilecikli atlet Sebahat Demir, 13'üncü 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda Türkiye Kadınlar Şampiyonu oldu ve Kadınlar Genel Klasman'da üçüncü olarak Hamburg Maratonu'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı.

Bilecikli atlet Sebahat Demir, 21 Eylül 2025'te düzenlenen 13'üncü 9 Eylül Uluslararası İzmir Yarı Maratonu'nda Türk Kadınlar Şampiyonu ve Kadınlar Genel Klasman Üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Bilecikli sporcu, elde ettiği bu dereceyle 26 Nisan 2026 tarihinde yapılacak Hamburg Maratonu'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazandı. Başarılarıyla dikkat çeken Sebahat Demir, antrenörü Medeni Demir ile birlikte Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i ziyaret etti.

İl Müdürü Ramazan Demir, sporcuyu ve antrenörünü tebrik ederek, "Sebahat Demir'in azmi ve başarısı bizleri gururlandırdı. Önümüzdeki maratonda da aynı başarıyı göstereceğine inanıyoruz. Kendisine başarılar diliyorum" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
