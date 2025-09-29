Haberler

KAAN ve Yerli Motor Projeleri İlerliyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, "KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, yerli ve milli imkanlarla geliştirilmeye devam eden 5. nesil yerli savaş uçağı projesi KAAN ve yerli motor projelerinin takvime uygun şekilde devam ettiğini duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan görgün şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Liderliğinde Savunma sanayiimizde atılan adımlar kararlılıkla sürüyor. KAAN ve yerli motor projelerimiz, belirlenen takvim doğrultusunda emin şekilde ilerliyor. Bugün geldiğimiz noktada, dışa bağımlılığı geride bırakıp kendi kabiliyetlerimize yaslanan bir ekosistem inşa ediyoruz. Her yeni başarı, mühendislerimizin azminin ve milletimizin iradesinin bir yansımasıdır. Türkiye, savunma sanayiinde geleceğini kendi elleriyle inşa etmeye, kendi göbeğini kendi kesmeye devam edecek. Bu kutlu yolda birlikte yürüdüğümüz Savunma Sanayiimizin kıymetli çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum

Trump'ın 21 maddelik teklifine Netanyahu'dan ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Düğününe günler kala, boş arazide cansız bedeni bulundu

Genç adamın korkunç sonu! Günler sonra evlenecekti
Domenico Tedesco maç sonunda ayrılığı açıkladı

Maç sonunda ayrılığı açıkladı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.