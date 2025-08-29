Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İstifa Etti

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde 2022 yılında Şarkışla ve Altınyayla esnafının desteğiyle başkan seçilen Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı, artan iş yoğunluğu ve zaman yetersizliği gerekçesiyle görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Çiçek, yaptığı açıklamada 2022 yılında Şarkışla ve Altınyayla esnafının oylarıyla başkanlık görevine seçilen Çiçek, görev süresi boyunca esnafa hizmet etmenin gururunu yaşadığını belirtti. Yönetim kurulu üyelerine ve kendisine destek veren esnaf arkadaşlarına teşekkür eden başkan, istifasını iş yükü nedeniyle aldığını ifade etti.

Murat Çiçek yaptığı açıklamada ise "Göreve geldiğimiz günden itibaren esnafımız için elimizden gelen gayreti gösterdik. Yönetim kurulu arkadaşlarımızın desteğiyle birçok önemli çalışmayı hayata geçirdik. Ancak artan iş yüküm nedeniyle başkanlık görevime yeterince zaman ayıramayacağımı düşündüğümden bugün itibarıyla Şarkışla Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı görevimden istifa ediyorum. Benden sonra görevi devralacak olan arkadaşıma başarılar diliyorum. Bu süreçte istemeden kalbini kırdığım herkesten helallik istiyorum" ifadelerine yer verdi. - SİVAS