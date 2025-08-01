Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Suni Karlama Sistemi Projesi Hızla İlerliyor

Kış turizminin gözde merkezlerinden Sarıkamış Kayak Merkezi'nde, kayak sezonunu uzatmak ve kar garantisi sağlamak amacıyla başlatılan suni karlama sistemi projesinde çalışmalarına hızla devam ediyor.

Hayata geçirilecek olan Suni Karlama Sistemi ile kristal karı ve sarıçam ormanlarıyla ünlü merkezin, iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinden en az şekilde etkilenmesi hedefleniyor.

Kars İl Özel İdaresi tarafından yürütülen çalışmalar Genel Sekreter Fatih Tekcan tarafından yerinden incelendi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Tekcan, inşaat alını gezerek, çalışmaları bizzat yerinde gördü. Tekcan, yürütülen çalışmalarının kış sezona yetiştirilebilmesi için ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiğine dikkat çekti.

Öte yandan projenin hayata geçmesiyle birlikte Sarıkamış'ta kayak sezonu ortalama 45 gün uzayacak. Bu sayede Sarıkamış, diğer kayak merkezleriyle olan rekabet gücünü artıracak ve ziyaretçi kaybını en aza indirecek. Proje kapsamında 95 bin metreküplük bir karlama göleti, 64 direk tipi ve 21 fan tipi kar makinesi gibi donanımlar kurulacak. Bu sistemle 1, 4 ve 9 numaralı pistlerde yeterli kar kalınlığı sağlanarak, kayakseverlere kesintisiz bir deneyim sunacak. - KARS