Üye Girişi
Haberler
Kuzey Kore yeni yılın ilk füze denemesini gerçekleştirdi
Ajanslar son dakika koduyla geçti! Trump'a büyük gözdağı
DEM Parti heyeti bugün AK Parti ile görüşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı sonrası kritik görüşme bugün
En yakın arkadaşına söylemiş! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
Yakın dostu açıkladı! İşte Ferdi Tayfur'un son isteği
BBP lideri Destici, DEM Parti heyetine randevu vermek için tek şart koştu
DEM heyetine randevu vermek için tek şart koştu

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Başladı

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde Kayak Sezonu Başladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi, 55 cm'i aşan kar kalınlığı ile kayak severleri bekliyor. Modern tesisleri ve doğal güzellikleri ile bölge, hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Kars'ın gözde turizm noktalarından biri olan Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını bekliyor. Kayak pistlerindeki kar kalınlığı 55 santimi aştı.

Kayak sezonunun hareketli geçtiği Sarıkamış, kristal kar yapısıyla Türkiye'nin ve dünyanın en nadide kayak merkezlerinden biri olarak kabul ediliyor. Son yağışlarla birlikte pistler, hem amatör hem de profesyonel kayakçılar için ideal seyiyeye ulaştı.

Yetkililer, bölgedeki tesislerin kayak severler için hazır ve kar kalitesinin mükemmel seviyede olduğunu belirtti. Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeki otellerin büyük bir kısmında doluluk oranı şimdiden yüzde 90'lara ulaştı.

"Turist akını bekleniyor"

Sarıkamış Kayak Merkezi'nde bulunan turizmciler, "Bu yıl kar yağışıyla birlikte kayak sezonumuza harika bir başlangıç yaptık. Misafirlerimizi eşsiz doğa güzelliklerimiz ve kristal kar keyfiyle ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.

Sarıkamış Kayak Merkezi, 25 kilometre uzunluğundaki pistleri, modern telesiyej sistemleri ve eşsiz doğasıyla hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kar kalınlığının önümüzdeki günlerde daha da artması bekleniyor.

Kayak severlerin yoğun ilgi gösterdiği Sarıkamış, güvenli kayak imkanları ve doğa ile iç içe bir tatil arayanlar için bu sezon da vazgeçilmez bir rota olacak.

"Sarıkamış Kayak Merkezi"

Sarıkamış'ı diğer pistlerden ayıran en önemli özelliği bölgeye yağan kar cinsi ve doğal güzelliğidir. Kayak sporu için oldukça elverişli ve dünyada sadece Alpler de olan toz kristal kar, ülkemizde bir tek Sarıkamış'ta mevcuttur.

Yılın büyük bir bölümünün güneşli geçmesine rağmen kar, ilk yağdığı günkü tazeliğini yitirmeyip, kayak severlere pırıl pırıl piste, güvenle kayma zevkini yaşatmaktadır. Sarıkamış'ta bulunan kayak pistleri sarıçam ormanlarıyla çevrili olduğundan rüzgara karşı korunaklıdır ve pistlerde çığ tehlikesi bulunmamaktadır.

Dünyanın en uzun kayak pistlerinden birine sahip olan ve "Türkiye'nin lnsburg'u" diye de adlandırılan Sarıkamış'ı diğer pistlerden ayıran özelliklerin başında bölgeye yağan karın cinsi ve oranı geliyor. Sarıkamış dışında sadece Alpler'de bulunan kristal kar, kayak sporu için son derece elverişli. Yılın büyük bir bölümünün güneşli geçmesine rağmen, kar ilk yağdığı günkü özelliğini kaybetmiyor. Sarıkamış'ın kayak pistlerinde çığ tehlikesi yok. Ayrıca pistler sarı çam ormanlarıyla çevrili olduğundan rüzgardan da korunuyor.

Toplam Pist Uzunluğu 25 kilometredir. Pistler 2 etaplı olup, zirveden 1.etapa kadar 5 pist, 1.etaptan aşağıya kadar ise 2 pist vardır. İlaveten zirveden Karanlık Dereye 2 pist inmektedir. Bu bölgede 200 metrelik half-pipe (snowboard) pisti bulunmaktadır. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Eski futbolcu, yol verme kavgasında iki çocuk annesini havaya kaldırıp yere fırlattı
img

DEM heyetine randevu vermek için tek şart koştu
img

İşçi servisi, iki otomobille çarpıştı: 3 ölü, 18 yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başkent Ankara'da 'İnsanlık ölmüş' dedirten görüntü
Türkiye'nin göbeğinde "insanlık ölmüş" dedirten görüntü
Beşiktaş'ı reddeden Sergen Yalçın hakkında bomba Fenerbahçe iddiası
Beşiktaş'ı reddeden Sergen hakkında olay gelişme
Rüzgar tersine döndü: Bütün ülke Kerem Aktürkoğlu'nu konuşuyor
Bütün ülkeyi kendine düşman etti
Sigaraya okkalı zam! En ucuzu 81 lira oldu
Sigaraya okkalı zam
Orhan Gencebay yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Yalısını satışa çıkardı! Fiyatına inanamayacaksınız
Ferdi Tayfur'un ardında bıraktığı serveti ortaya çıktı
Ferdi Tayfur'un serveti dudak uçuklattı

Son Dakika Haberleri

EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK, BAĞ-KUR (4A,4B,4C) emeklisi maaş ödeme tarihleri! Şakir Paşa Ailesi 4. bölüm fragmanı izle! Şakir Paşa Ailesi son bölüm neler oldu, yeni bölüm fragman AÖF final sınavları ne zaman? AÖF sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır? Nur Tuğba Namlı kimdir? Nur Tuğba Namlı kaç yaşında, nereli? İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji'den kar uyarısı! Bu hafta İstanbul'da kar var mı? Ece Erken kimdir? Ece Erken kaç yaşında, nereli? AUZEF SINAV SONUÇLARI | AUZEF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AUZEF sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? Gel Konuşalım sunucuları kimler? Tv8 Gel Konuşalım ne zaman, saat kaçta başlıyor? SURVIVOR 6 OCAK TANITIMI | Survivor'da kim elendi, dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Aile hekimleri grevde mi? Aile hekimleri kaç gün grevde olacak? Salih Uzun kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Salih Uzun kaç yaşında, nereli? Salih Uzun biyografisi!
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.