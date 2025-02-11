Kar yağışı nedeniyle İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi

İstanbul'da 4 ilçede okullar tatil edildi
Trump saat verdi: Rehinelerin tamamı serbest bırakılmazsa kıyamet kopacak

Trump saat verdi: Bu yapılmazsa gerçekten kıyamet kopacak
Bakanlık markalarını açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor

Bakanlık markaları açıkça ifşa etti! Bu 3 ürün piyasadan toplatılıyor
3'lü toplantıya damga vuran olay! Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Yavaş'ın o cümlesinden sonra İmamoğlu sinirlenip dışarı çıkmış

Sarıkamış Kayak Merkezi Kış Turizmi İçin Büyüleyici Bir Cennet

Sarıkamış Kayak Merkezi Kış Turizmi İçin Büyüleyici Bir Cennet
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ın Sarıkamış Kayak Merkezi, kristal kar yapısı ve doğal pistleri ile kayak severleri ağırlamaya devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken tesisler, konforlu bir tatil imkanı sunarken, aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve kızak gibi alternatif kış sporları da yapma fırsatı tanıyor.

Kars'ın doğal güzellikleriyle ünlü Sarıkamış Kayak Merkezi, kayak ve snowboard tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. Kristal kar yapısı ve doğal pistleriyle Türkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Sarıkamış, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi.

Sarıkamış Kayak Merkezi'ne gelen kayak tutkunları, Sarıkamış'ın eşsiz doğasında kayak yapmanın keyfini çıkarırken, bölgedeki oteller ve tesisler de misafirlerine konforlu bir tatil imkanı sunuyor. Uzun pistleri ve modern tesisleriyle dikkat çeken kayak merkezi, profesyonel ve amatör sporcular için ideal koşullar sağlıyor.

Sarıkamış'ta olmanın ayrıcalık olduğunu ifade eden kayak tutkunu Taha Yasin Cengiz, "Güzel kayak merkezimize bugün geldik. Hafta içi olmasına rağmen baya bir yoğun ilgi var. Şu anda kristal kar yağışı devam ediyor. bütün kayak severleri bekliyorum" dedi.

Öte yandan Sarıkamış'a gelen tatilciler sadece kayak değil, aynı zamanda doğa yürüyüşleri ve kızak gibi alternatif kış sporlarıyla da keyifli vakit geçirebiliyor.

Kar kalitesi ve doğal güzellikleriyle Sarıkamış Kayak Merkezi, her yıl olduğu gibi bu sezon da kayak tutkunlarını ağırlamaya devam ediyor. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

"Akşam eve gitmeye çalışan kızsın"
img

Geceye bu sahne damga vurdu
img

FETÖ firarisi Hakan Şükür'le ilgili gündem yaratacak gelişme
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu

İstanbul'da 9 belediyeye terör operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti

İntihar için çatıya çıkan babanın isteği duyanları kahretti
Yalıda çalışan hizmetçi Reha Muhtar'ı soyup soğana çevirdi

Yalıdaki hizmetçisi Reha Muhtar'a kabusu yaşattı
DEM Partili vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin

Vekil polis kalkanını kırdı: Bana bak, amir misin nesin
İkbal Gürpınar: 3 kez evlenip boşandım, Allah insanları anlamamı istedi

Üç kez evlenip boşanmasının nedenini böyle anlattı
Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler: Aktörlük ödüllerimi size vermek istiyorum

Mustafa Üstündağ'dan Okan Buruk'a sert sözler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.