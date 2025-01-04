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Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri için yapılan heykeller açıldı

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri için yapılan heykeller açıldı
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Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 110 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili yapılan kardan heykeller tamamlandı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, 110 yıl önce Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerler anısına temsili yapılan kardan heykeller tamamlandı.

Sarıkamış Harekatı'nın 110. yılı anma etkinlikleri kapsamında Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı'nda şehit düşen askerlerin temsili kardan heykelleri yapıldı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş katılımıyla Sarıkamış Kayak Merkezi'nde 'Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışı yapıldı.

Kardan Heykeller Sergisi'nin açılışında konuşan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, 110 yıl önce hayatını kaybeden askerlerin hatıralarını yaşatmak, gençlerle buluşturmak, ayrıca şehit yakınları ve gazilerimizle bir araya gelmek için de bizler için vesile olduğunu belirterek, "Askerlerimiz hakikaten o zor kış şartlarında canlarını feda etmişler. Yani onlar için hiçbir şekilde iklim gece gündüz demeden kar, kış demeden vatan için nöbet tutmuş aziz şehitlerimizi yad etmek için bir aradayız. Bu kutlu günde onlarla bir arada bulunmaktan, onların hatıralarını yaşatmaktan gurur duyuyoruz. Bizler her türlü şehitlerimizin emanetine sahip çıkmak, onların aziz hatıra gençlerimize de aktarmak adına bu etkinliği de çok önemli buluyoruz. Sarıkamış Harekatı hepimizin bilmesi ve bu harekatı çocuklarımıza aktarması boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak gençleri Türk milletinin destansı mücadelelerinin yaşandığı yerlere götürdüklerini dile getiren Bakan Bak, "Bugün Ankara'dan Cuma günü kalkan trenimiz, Sarıkamış Özel Treni, gençlerimizle beraber, şehit yakınlarıyla beraber buraya ulaştı. Onlara Doğu Ekspresi olarak adlandırdığımız trenle beraber buraya getirdik. Yine burada gençlerimizin bu destansı mücadeleyi görmesini arzu ediyoruz. Türkiye'nin dört bir yanından gençlerimiz burayı görüyorlar. Tabii Sarıkamış Harekatı bizim için hem büyük bir destan hem büyük bir hikaye ve büyük bir kahramanlık hikayesi. Bunu yaşatmak, sürdürmek istiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatı özellikle Çanakkale Büyük Taarruz olduğu Dumlupınar başta olmak üzere pek çok destansı mücadelenin olduğu yerlere gençlerimizin götürülmesi, orada kamplar yaptırılması ve orada yaşananların gençlerimize aktarılmasının talimatını verdi. Bu sebeple de biz her yıl buraya geliyoruz. Yürüyüşümüzü yapıyoruz, meşaleli kayakçılarımız gösterilerini yapıyor Burada şehit olan büyüklerimizi anıyoruz" diye konuştu.

Allahuekber Dağları'nda 110 yıl önce şehit olan askerleri temsilen yapılan çalışma, Valilik ve Kaymakamlık öncülüğünde Kafkas Üniversitesi Kazım Karabekir Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Muhammet Hanifi Zengin koordinasyonunda yürütüldü. Kardan heykellerin yapımı için alana 200 kamyon dolusu kar taşındı. Kardan heykellerin yapımında Kafkas Üniversitesi ile Atatürk Üniversitesinden akademisyen ve öğrencilerden oluşan 7 kişilik ekip görev aldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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