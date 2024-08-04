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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yüzme havuzlarındaki eğitim çalışmalarını inceledi

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Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yüzme havuzlarındaki eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Şıldak, 'Şanlıurfa'da tüm gençlerimizin yüzmeyi öğrenebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz' dedi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesindeki yüzme havuzlarındaki eğitim çalışmalarını yerinde inceledi. Vali Şıldak, " Şanlıurfa'da tüm gençlerimizin yüzmeyi öğrenebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Vali Hasan Şıldak, Türkiye'nin en genç şehri Şanlıurfa'da hafta sonu programını yine gençlere ayırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde il genelinde faaliyet gösteren yüzme havuzlarındaki eğitim çalışmalarını bizzat yerinde inceleyen Vali Şıldak, buradaki kurslar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Haliliye Tam Olimpik Yüzme Havuzuna giden Vali Şıldak, ailelerle bir araya gelerek talepleri dinledi. Kurumsal çalışmalar hakkında ailelerin düşüncelerini öğrenen Vali Şıldak, daha sonra gençlerle buluşarak eğitim çalışmalarını yerinde takip etti. Ardından gençlerle birlikte günün anısına fotoğraf çektiren Vali Şıldak, ziyaretini Eyyübiye İlçesindeki Yenice Portatif Yüzme Havuzu ile sürdürdü. Buradaki çalışmaları da yerinde görerek gençlerle sohbet eden Vali Şıldak, amaçlarının Şanlıurfa'daki tüm gençlere yüzmeyi öğretmek olduğunu kaydetti.

"Bakanlığımız Şanlıurfa İlimiz İçin Duyarlılık Gösteriyor"

İl genelinde toplamda 8 bin 600 gencin yüzme kurslarından yararlandığını da sözlerine ekleyen Vali Şıldak, "Hedefimiz bu sayıyı artırmaktır. Bunun için de yeni yüzme havuzlarına ihtiyacımız var. Çünkü bizler göletlerde veya sulama kanallarında her boğulma haberinde içimiz burkuluyor ve büyük üzüntü yaşıyoruz. Bunun için gençlerimizin taleplerine karşılık verecek sayıda yüzme havuzunu ilimize kazandırmak istiyoruz. Şu anda 4'ü il merkezinde 6'sı ise ilçelerimizde olmak üzere toplam 10 portatif yüzme havuzumuz var. Bakanlığımız da Şanlıurfa için son derece duyarlı ve bizlerde tüm bu çalışmaların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Tüm bu çerçevede duyarlılık göstererek yüzme havuzlarımıza gelen gençlerimizi, ailelerini ve çocuklarımızın yüzme öğrenmesi için emek veren tüm eğitmenlerimize teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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