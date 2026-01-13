Haberler

Şanlıurfa'da "Tefecilik" ve "Yasa Dışı Bahis" Operasyonlarında 47 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da düzenlenen iki ayrı operasyonda tefecilik ve yasa dışı bahis suçlamasıyla toplamda 47 kişi gözaltına alındı. Operasyonlarda çok sayıda dijital materyal, altın, silah ve nakit para ele geçirildi.

(ŞANLIURFA) - Şanlıurfa'da, tefecilik ve yasa dışı bahis iddialarına yönelik iki ayrı operasyonda 47 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü tefecilik ve yasa dışı bahis iddialarına yönelik "şafak operasyonları" düzenledi.

Siber Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından 6 aydır süren teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen yasa dışı bahis suçlamalarına ilişkin operasyonda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Toplam 382 milyon liralık işlem yaptıkları bildirilen şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 64 cep telefonu, 61 SİM kart, 6 hard disk, 10 flash bellek, 8 laptop, 1 kurusıkıdan bozma tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 7 şarjör, 180 mermi, 160 bin 65 lira, 5 ata altını, 3 yarım altın, 11 çeyrek altın, 1 gramlık 4 altın, 9 altın yüzük, 1 altın bilezik ve 1 altın küpe ele geçirildi.

Tefecilik operasyonunda 22 gözaltı

Kentteki bir diğer operasyon ise tefecilere yönelik gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tefecilik yaptığı iddia edilen 22 şüphelinin adreslerini belirledi. Sabah erken saatlerde gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Geniş güvenlik önlemleri altında gerçekleşen baskınlarda şüphelilerin tamamı gözaltına alındı. Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda satış protokolü, alacak notlarının bulunduğu 6 ajanda, 34 dijital materyal ve çok sayıda çek ile senet ele geçirildi.

Kaynak: ANKA / Yerel
