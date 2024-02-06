Şanlıurfa'da Miraç Kandili Depremzedeler İçin Dualarla Kutlandı

'Asrın felaketi' olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Şanlıurfa'da Miraç Kandili dualarla idrak edildi.

Şanlıurfa'da düzenlenen program Balıklıgöl'de bulunan Dergah Camii'nde gerçekleşti. Akşam saatlerinde camiyi doldurmaya başlayan Şanlıurfalılar depremde kaybettikleri yakınları ve bu tür felaketlerin bir daha yaşanmaması için dua etti.

Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan programın sonunda Eyübiye İlçe Müftüsü Osman Toprak 6 Şubat tarihinde yaşanan depremlerde hayatını kaybeden tüm vatandaşlar için dua etti.

Program sonrasında sivil toplum kuruluşları tarafından kandil simidi ve lokum dağıtıldı. - ŞANLIURFA