Samsun'daki Yeni Hükümet Konağının İnşaatında Sona Yaklaşılıyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde yapımı devam eden hükümet konağı inşaatında sona yaklaşıldı. Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, inşaatın 2025 yılı içinde tamamlanarak hizmete açılacağını söyledi.

Kaymakam Mehmet Kamil Sağlam, yeni hükümet konağı inşaatında incelemelerde bulundu. 2025 yılı içerisinde bitirilmesi planlanan inşaatı ziyaret eden Kaymakam Sağlam, "İçişleri Bakanlığımız tarafından yatırım programına alınarak Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığınca ihalesi yapılan ve 2025 yılı içinde bitirilmesi planlanan yeni hükümet konağımızdaki çalışmaları yerinde inceledik. Belirlenen süre içerisinde inşaat tamamlanarak yeni hükümet konağımız faaliyete geçecektir" dedi.

Merkezdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla 2023 yılında yapımına başlanan inşaatın yılsonuna kadar bitmesi bekleniyor. - SAMSUN