Samsun'da Servisçi Esnafından Vergi Sistemi Protestosu

Samsun'da toplanan öğrenci servisi esnafı yaptıkları basın açıklaması ile halen devam eden basit usul vergi sisteminde devam etmek istediklerini, 2026 yılı başından itibaren geçerli olacak gerçek usul vergilendirme sistemine girmek istemediklerini söylediler.

Basit usulün kapsamını daraltan vergi sistemi değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ticari taksiler, dolmuş, minibüs, otobüs ve öğrenci servisi gibi şehir içi yolcu taşımacılığı yapanlar basit usulden yararlanamayacak. Bu meslek gruplarındaki mükellefler 1 Ocak 2026 itibariyle basit usul istisnasından yararlanamayacak ve dolayısıyla da gelir vergisi ve KDV ödemeye başlayacak. Samsun'un da içinde bulunduğu 30 büyükşehirde servisçiler valiliklerden izin ile basın açıklamasında bulundular.

"Gerçek usulü bizim küçük esnafımız kaldıramaz"

Servisçi esnafının gerçek usul vergilendirme sistemini kaldıramayacağını dile getiren Samsun Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hüseyin Binay, "Toplanmamızdaki gaye; basit usul esnafını ilgilendiren yasa teklifi. Basit usulden gerçek usule geçiş biz servisçileri de etkiliyor. Gerçek usulü bizim küçük esnafımız kaldıramaz. Pandemiden sonra işlerimiz hala düzene girmedi. Araçlarımızın bakımını zor yapıyoruz. Biz servisçiler TSO'ya kayıtlı tüccarlardan daha çok vergi veriyoruz. Devletimizden, bakanımızdan bu yasanın geri çekilmesini istiyoruz. Taksici, dolmuşçu, servisçi aracına yazar kasa mı koyacak? Servisçimize bugün bir asgari ücret bile kalmamaktadır. 30 büyükşehirde esnafımızı kapsıyor bu yasa. Biz yıllardır basit usulde vergi veriyoruz. Deftere geçtiğimiz zaman bunun altından kalkamayız. Ankara'da yaptığımız federasyon toplantısında da değerlendirdiğimize göre küçük esnaf bu vergi sistemine geçerse yüzde 55 daha fazla vergi verecek. Örneğin bir servis aracından 25-30 bin TL para kalıyorsa bunun da yüzde 55'ini vergi olarak vereceğiz. KDV, stopaj, gelir vergisi ve muhasebe ücretleri gibi 5 çeşit daha kalem çıkıyor. Biz 30 büyükşehirde tüm servisçiler toplanarak sesimizi duyuruyoruz. Sıkıntımız büyük. Bizler basit usul vergilendirme sisteminden devam etmek istiyoruz çünkü esnafımız başka türlü bu yükün altından kalkamaz. Biz zaten şu anda C plakada 12 çeşit vergi veriyoruz. 1 Ocak'tan itibaren servisçilerin gerçek usulde vergi sistemine katılmasını istemiyoruz" dedi.

Servisçiler, pandemiden sonraki süreçte de servisçilerin ekonomik açıdan zor günler geçirdiğini belirterek, mevcuttaki vergi sisteminden çalışmaya devam etmek istediklerini ilettiler. - SAMSUN